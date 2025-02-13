Европарламент принял резолюцию по Грузии и признал Зурабишвили легитимной
Киев • УНН
Европарламент принял резолюцию по Грузии, признав Саломе Зурабишвили легитимным президентом. Депутаты призывают ввести санкции против правящей партии и провести новые парламентские выборы.
Европарламент принял резолюцию по Грузии, в которой президента Саломе Зурабишвили признали легитимной, а также просят ввести санкции против членов правящей партии "Грузинская мечта". Об этом сообщили в пресс-службе Европарламента, пишет УНН.
Детали
В целом, как сообщается, "за" резолюцию проголосовало 400 депутатов Европарламента, 63 - "против", и 81 депутат воздержался от голосования.
"Депутаты Европарламента призывают международное сообщество присоединиться к бойкоту самопровозглашенной власти Грузии, которую они обвиняют в подрыве демократии в стране и подавлении инакомыслия", - говорится в сообщении.
В резолюции указано, что Европарламент отказывается признавать самопровозглашенную власть правящей партии "Грузинская мечта" после, как указано, фальсифицированных парламентских выборов, которые состоялись 26 октября 2024 года, включая новоназначенного президента Михаила Кавелашвили.
Кроме того, депутаты Европарламента продолжают признавать Саломе Зурабишвили легитимным президентом Грузии.
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"Депутаты Европарламента продолжают признавать Саломе Зурабишвили законным президентом Грузии и призывают президента Европейского совета Антониу Кошту пригласить ее представлять страну на будущих заседаниях Европейского совета и Европейского политического сообщества", - говорится в документе.
Также отмечается, что члены Европарламента хотят, чтобы Совет и государства-члены ЕС ввели персональные санкции в отношении должностных лиц и политических лидеров в Грузии, ответственных за отход от демократии, фальсификацию выборов, нарушение прав человека и преследование политических оппонентов и активистов.
В частности, речь идет об олигархе Бидзине Иванишвили, премьер-министре Ираклие Кобахидзе, спикере парламента Шалве Папуашвили, а также судьях, которые выносят политически мотивированные приговоры, и представителях СМИ, распространяющих дезинформацию.
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В резолюции также подтверждается, что единственным решением нынешнего кризиса в Грузии является проведение новых парламентских выборов, которые, по мнению членов Европарламента, должны состояться в течение следующих нескольких месяцев.
"Выражая глубокое сожаление по поводу отказа правящей партии "Грузинская мечта" от своего пути к европейской интеграции и членству в НАТО, парламент вновь заявляет о своей непоколебимой поддержке законных европейских устремлений грузинского народа", - говорится в сообщении.
Напомним
26 октября в Грузии прошли парламентские выборы, где участвовали 18 партий.