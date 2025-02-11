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Протест в Тбилиси: полиция задержала демонстрантов возле парламента

Протест в Тбилиси: полиция задержала демонстрантов возле парламента

Киев  •  УНН

 • 3115 просмотра

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В центре Тбилиси полиция задержала протестующих, включая политика Левана Гогичаишвили, из-за блокирования проспекта Руставели.

В центре Тбилиси у здания парламента на проспекте Руставели состоялась акция протеста, сопровождавшаяся задержаниями. Полиция начала арестовывать людей, среди которых оказался представитель партии "За Грузию" Леван Гогичаишвили. Об этом сообщает Эхо Кавказа, передает УНН.

Детали

Точное количество задержанных пока не разглашается. Сотрудники правоохранительных органов аргументировали свои действия тем, что протестующие нарушали общественный порядок, искусственно блокируя дорогу, несмотря на призывы освободить проезд.

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Свидетели событий сообщают о применении силы при задержании отдельных участников, в частности Левана Гогичаишвили. По словам его однопартийцев, полиция активно препятствовала попыткам митингующих заблокировать движение транспорта, одновременно вытесняя людей на пешеходную зону.

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Несмотря на сопротивление силовиков, протестующие в конце концов смогли перекрыть автодорогу на проспекте Руставели. Демонстрации, которые продолжаются уже более двух месяцев, связаны с требованиями проведения новых выборов и освобождения ранее задержанных активистов. Граждане также выражают недовольство решением правительственной партии о прекращении переговоров о вступлении Грузии в Европейский Союз.

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За последние недели неоднократно фиксировались случаи силового разгона протестов, включая насилие в отношении журналистов. В то же время ни один из представителей правоохранительных органов до сих пор не был привлечен к ответственности.

С 30 декабря 2024 года в стране ужесточено наказание за блокирование дорог: участникам грозит штраф в размере 5000 лари, а организаторам - 15000 лари.

В Грузии суд оштрафовал певицу Нино Катамадзе за участие в протесте: детали10.02.25, 18:18 • 17503 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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