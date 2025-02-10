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В Грузии суд оштрафовал певицу Нино Катамадзе за участие в протесте: детали

В Грузии суд оштрафовал певицу Нино Катамадзе за участие в протесте: детали

Киев  •  УНН

 • 7732 просмотра

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Девять общественных деятелей Грузии, включая певицу Нино Катамадзе, оштрафованы на 5000 лари каждый. Штрафы наложены за участие в протесте возле дома судьи в Кутаиси.

Суд в Грузии признал девять человек правонарушителями и наложил на них в качестве административного взыскания штраф - по 5000 лари. Среди них и известная певица Нино Катамадзе, передает УНН со ссылкой на Interpressnews.

Детали

По данным СМИ, оштрафованы: Гела Мтивлишвили - журналист, редактор Новости Грузии/Новости гор; Нино Катамадзе - музыкант, основательница «Фонда Нино Катамадзе»; Владимир Апхазава - педагог, первый обладатель национальной премии учителя; Хвича Вашакмадзе - журналист; Кетеван Пилаури - психолог; Майя Цирамуа - психолог; Ирина Зарандия - гражданский активист; Гиви Цинцадзе - член Ланчхутского сакребуло; Эка Кухалашвили - журналист «Кутаиси Пост».

На сегодняшнем судебном заседании Министерство внутренних дел Грузии просило признать всех девять человек правонарушителями и наложить на них штрафы. Лица, привлеченные к административной ответственности, и их адвокаты не согласились с этим требованием. В суде в знак солидарности собрались их коллеги и члены семей.

Грузинская певица Нино Катамадзе под угрозой ареста из-за участия в протесте10.02.25, 17:33 • 10836 просмотров

Добавим

Административное разбирательство в отношении представителей различных сфер началось 26 января после акции протеста у дома судьи Малхаза Окропирашвили в Кутаиси. Участники акции протестовали против заключения основателя «Батумелеби» и «Нетгазете» Мзии Амаглобели и выражали ей свою солидарность.

Дело велось по третьей части статьи 174 постановление Кодекса об административных правонарушениях.

До 60 суток за критику чиновников в соцсетях: в Грузии ждут новых репрессий против протестующих08.02.25, 17:55 • 29543 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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