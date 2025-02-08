До 60 суток за критику чиновников в соцсетях: в Грузии ждут новых репрессий против протестующих

В Transparency International Georgia (TI - Georgia) назвали прямым нападением на неотъемлемые права граждан законодательные изменения, направленные на ограничение акций протеста в Грузии, передает УНН со ссылкой на «Новости Грузия».

НПО объяснила, почему инициатива правящей «Грузинской мечты» повторяет «стратегии автократических и диктаторских режимов» и как новые положения Административного и Уголовного кодексов смогут применять против критиков власти.

До 60 дней тюрьмы за критику чиновников в соцсетях

Социальные сети теперь смогут рассматривать как общественное пространство. Это не исключает того, что публикации, которые «нарушают общественный порядок» или «мешают гражданам», признают хулиганством. Наказание - штраф до 3000 лари или административный арест до 20 суток, а при повторном нарушении - до 60 суток тюрьмы и штраф до 5000 лари.

По действующему законодательству, хулиганство наказывается только в случае нарушения порядка в физическом общественном месте (например, на улице).

До 60 дней тюрьмы за оскорбление чиновников

За оскорбление государственных служащих в связи с их работой будет грозить штраф до 6000 лари или арест до 60 суток. За нецензурную брань в адрес полиции наказание увеличат с 15 до 60 суток, а штраф - с 4500 до 6000 лари.

До сих пор наказание применялось только за оскорбление полицейского во время исполнения. Теперь любое негативное высказывание о правоохранителях может стать основанием для ареста.

До 3 лет заключения за призывы к насилию

Публичные призывы к насилию будут наказываться лишением свободы до 3 лет, даже если они не привели к последствиям. Ранее наказание ограничивалось штрафами и общественными работами.

В TI указывают, что в авторитарных режимах даже призывы к мирному протесту часто трактуются как подстрекательство. Там предполагают, что это положение будет широко использоваться для преследования активистов и лидеров протестов.

Жесткие ограничения на протесты

Протесты в закрытых помещениях пока требуют согласия владельца. Запрещено блокировать входы в здания, мосты, дороги, транспортные узлы и железные дороги.

Решение о разгонах протестов теперь принимает МВД, а не местные власти. Нарушение правил демонстраций будет караться штрафом до 2000 лари и арестом до 60 суток.

В TI считают, что таким образом власти не только максимально ограничивают свободу собраний, но и доверяют контроль над протестами МВД.

Полиция может проводить личные обыски без понятых

Теперь МВД решает, нужны ли понятые во время обыска. Ранее гражданин имел право требовать присутствия двух понятых.

По оценке НПО, это упростит полицейские злоупотребления и сделает личные досмотры активистов менее прозрачными.

Запрет на палатки и сцены на митингах

Теперь запрещено устанавливать палатки и сцены, если власть решит, что это «опасно», мешает полиции или работе учреждений и предприятий.

Любого участника могут признать организатором протеста

Организатором будет считаться не только инициатор митинга, но и любой, кто помогает его провести. Даже распространение информации о протесте может сделать человека организатором.

Таким образом, власть получит рычаги давления на граждан, которые поддерживают протесты, говорят в TI.

Спонтанные митинги запрещены

Даже внезапные протесты по важным общественным поводам требуют уведомления муниципалитета. Юристы считают, что это сделает спонтанные акции протеста практически невозможными.

До 6 лет заключения за угрозы чиновникам

Любая угроза в адрес чиновников и их семей повлечет до 3 лет тюрьмы. При отягчающих обстоятельствах - до 6 лет.

Ранее уголовная ответственность за угрозы распространялась только на угрозы жизни и имуществу. По мнению TI, так власть получает инструмент борьбы с политической критикой.

Женщины-протестующие в Тбилиси рассказали о домогательствах со стороны полиции

Добавим

Поправки в Закон о собраниях и манифестациях, Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс контролируемый «Грузинской мечтой» парламент принял на третий месяц протестов, вызванных отказом власти от евроинтеграции. Изменения утвердили в ускоренном порядке - за два дня. Консультаций с экспертными группами не проводили. Сразу после принятия в третьем чтении 6 февраля поправки подписал президент Михаил Кавелашвили.