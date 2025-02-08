Женщины-протестующие в Тбилиси рассказали о домогательствах со стороны полиции

Женщины-протестующие массово подвергались сексуальным домогательствам со стороны сотрудников полиции во время протестной акции на выезде из Тбилиси 2 февраля. Об этом пишет грузинская служба Радио Свобода, передает УНН.

Участницы митинга рассказали журналистам, что мужчины-полицейские отпускали в их адрес сексистские заявления и пренебрежительные комментарии по гендерному признаку.

При этом почти все сотрудники, стянутые в тот день в место проведения митинга, носили маски, а на их форме не было номеров или других идентификационных знаков.

"Сколько вы можете положить в рот за раз?", — такие слова услышали 20-летняя студентка Кета Курасбедиани и ее подруги, решившие перекусить на улице перед началом митинга.

"Призывы типа "убирайтесь с дороги" я слышала и раньше, но 2 февраля они вели себя особенно ужасно. Помимо того, что они сказали мне, я услышала, как тот же полицейский сказал другой девушке: "Я засуну свисток тебе в *опу!"", — рассказывает Курасбедиани.

38-летняя Анано, мать двоих детей, рассказывает, что участвовала во множестве акций, но с подобным отношением сотрудников МВД столкнулась впервые.

"Я не сказала им ни одного плохого слова или оскорбительной фразы… Они говорили: "Идите домой, чем тут стоять, лучше помойте посуду". Один из спецназовцев в маске из третьего ряда кричал: "Смотрите, сколько шлюх", "Стоят тиндеровские шлюхи", — вспоминает Анано.

Неоднократно к протестующим полицейские обращались фразой "столаровые шлюхи". Соответствующие факты зафиксировали журналисты нескольких СМИ.

"*уй сосешь? Тут тебе дают 100 лари, пошли я тебя в**бу за 101 лари. Поимею во все дырки. Это только небольшая часть тех слов, которые говорили мне эти маньяки", — пишет на своей странице в Facebook еще одна участница акции Саломе Камладзе.

Некоторые участники митинга полагают, что подобное поведение полиции служило тому, чтобы спровоцировать мужчин-протестующих.

Специальная следственная служба, в задачи которой входит расследование превышений силовиков, не комментировала обвинения в адрес сотрудников полиции и материал Радио Свобода.

Радио Свобода отмечает, что с весны 2024 года зафиксировано не менее 4 случаев сексуального насилия в отношении женщин-протестующих со стороны полиции, но ни в одном из случаев "система не признала преступления" и не установила виновных.

Добавим

Как сообщает "Новости Грузия", 2 февраля протестующие собрались у торгового центра Tbilisi Mall на выезде из столицы, обещая перекрыть дорогу. Заранее к месту стянули несколько тысяч полицейских. Когда участники акции решили провести шествие, начались стычки с полицией. В тот день в административном порядке задержали 31 участника акции. Позже в отношении восьми из них, включая оппозиционного лидера Гиги Угулава, начали уголовные дела за попытку блокирования автомагистрали. Пятерых участников акции после жестких задержаний пришлось с травмами перевезти из участков в больницы.