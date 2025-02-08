Жінки-протестувальниці у Тбілісі розповіли про домагання з боку поліції

Жінки-протестувальниці масово піддавалися сексуальним домаганням з боку співробітників поліції під час акції протесту на виїзді з Тбілісі 2 лютого. Про це пише грузинська служба Радіо Свобода, передає УНН.

Учасниці мітингу розповіли журналістам, що чоловіки-поліцейські відпускали на їхню адресу сексистські заяви та зневажливі коментарі за ґендерною ознакою.

При цьому майже всі співробітники, стягнуті того дня у місце проведення мітингу, носили маски, а на їхній формі не було номерів чи інших ідентифікаційних знаків.

"Скільки ви можете покласти в рот за раз?" — такі слова почули 20-річна студентка Кета Курасбедіані та її подруги, які вирішили перекусити на вулиці перед початком мітингу.

"Заклики типу "забирайтеся з дороги" я чула і раніше, але 2 лютого вони поводилися особливо жахливо. Крім того, що вони сказали мені, я почула, як той самий поліцейський сказав іншій дівчині: "Я засуну свисток тобі в *опу!", — розповідає Курасбедіані.

38-річна Анано, мати двох дітей, розповідає, що брала участь у багатьох акціях, але з подібним ставленням співробітників МВС зіткнулася вперше.

"Я не сказала їм жодного поганого слова чи образливої ​​фрази… Вони казали: "Ідіть додому, ніж тут стояти, краще помийте посуд". Один із спецназівців у масці з третього ряду кричав: "Дивіться, скільки повій", "Стоять тіндерівські повії", — згадує Анано.

Неодноразово до протестувальників поліцейські зверталися фразою "столарові повії". Відповідні факти зафіксували журналісти кількох ЗМІ.

"*уй смокчеш? Тут тобі дають 100 ларі, пішли я тебе в **бу за 101 ларі. Займу в усі дірки. Це лише невелика частина тих слів, які казали мені ці маніяки", — пише на своїй сторінці у Facebook ще одна учасниця акції Саломі Камладзе.

Деякі учасники мітингу вважають, що така поведінка поліції служила тому, щоб спровокувати чоловіків-протестувальників.

Спеціальна слідча служба, до якої входить розслідування перевищень силовиків, не коментувала звинувачення на адресу співробітників поліції та матеріал Радіо Свобода.

Радіо Свобода зазначає, що з весни 2024 року зафіксовано не менше 4 випадків сексуального насильства щодо жінок-протестувальників з боку поліції, але в жодному випадку "система не визнала злочину" і не встановила винних.

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За даними "Новини Грузія", 2 лютого протестувальники зібралися біля торгового центру Tbilisi Mall на виїзді зі столиці, обіцяючи перекрити дорогу. Наперед до місця стягнули кілька тисяч поліцейських. Коли учасники акції вирішили провести ходу, розпочалися сутички з поліцією. Того дня в адміністративному порядку затримано 31 учасника акції. Пізніше проти восьми з них, включаючи опозиційного лідера Гіги Угулава, розпочали кримінальні справи за спробу блокування автомагістралі. П'ятьох учасників акції після жорстких затримань довелося із травмами перевезти з дільниць до лікарень.