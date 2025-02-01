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У Грузії поліція продовжує обшуки у громадських активістів

У Грузії поліція продовжує обшуки у громадських активістів

Київ • УНН

 • 31275 перегляди

У Тбілісі правоохоронці провели обшуки у помешканнях активістів протестного руху, включаючи засновників групи Daitove. В одного з активістів вилучили техніку, гроші та протестну символіку.

У Тбілісі поліція сьогодні проводила обшуки у квартирах активістів, передає УНН із посиланням на Новини Грузії.

Деталі

Поліція побувала у квартирах засновників фейсбук-групи Daitove, через яку учасники протестів координують свої дії — в Іло Глонті та активістки Крістіні Ботковелі, відомої в соцмережі під прізвисько Nancy Woland. Аналогічно співробітники МВС "завітали" до них додому 4 грудня 2024 року, в рамках розслідування справи про заворушення на мітингах у Тбілісі.

Біля будинку Ботковелі кілька десятків її однодумців зібралися на знак солідарності.

Обшуки сьогодні також пройшли у громадянського активіста Ісако Девіде. У поліції підтвердили, що його затримано в адміністративному порядку за непокору співробітникам. TV Pirveli передає, що Девіде вилучили п'ять ноутбуків, картку пам'яті, мобільний телефон, 2 тисячі ларі готівкою, прапори Грузії та Євросоюзу, а також протестні банер.

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У МВС Грузії інформують, що слідчі заходи "на різних локаціях у Тбілісі" проводили у рамках справи про організацію групового насильства (статті 225 та 226 КК Грузії) з дозволу суду. Цей злочин карається позбавленням волі терміном від 6 до 9 років.

Додамо

Напередодні в Тбілісі обшуки пройшли у квартирах активістів Ніколоза Лацабідзе та Давида Путурідзе. Їх повідомили, що слідчі заходи сплановані в рамках справи про публічні заклики до здійснення насильницьких дій, а приводом стали протестні графіті.

Daitove – група, створена під час протестів проти закону про іноагентів навесні 2024 року. Цього тижня на платформі анонсували акцію з перекриття дороги на виїздах та в'їздах із Тбілісі.

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Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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