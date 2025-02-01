В Грузии полиция продолжает обыски у общественных активистов
Киев • УНН
В Тбилиси правоохранители провели обыски в квартирах активистов протестного движения, включая основателей группы Daitove. У одного из активистов изъяли технику, деньги и протестную символику.
В Тбилиси полиция сегодня проводила обыски в квартирах активистов, передает УНН со ссылкой на Новости Грузии.
Детали
Полиция побывала в квартирах основателей фейсбук-группы Daitove, через которую участники протестов координируют свои действия - у Ило Глонти и активистки Кристины Ботковели, известной в соцсети под прозвищем Nancy Woland. Аналогично сотрудники МВД «посетили» к ним домой 4 декабря 2024 года, в рамках расследования дела о беспорядках на митингах в Тбилиси.
Возле дома Ботковели несколько десятков ее единомышленников собрались в знак солидарности.
Обыски сегодня также прошли у гражданского активиста Исако Девиде. В полиции подтвердили, что он задержан в административном порядке за неповиновение сотрудникам. TV Pirveli передает, что у Девиде изъяли пять ноутбуков, карточку памяти, мобильный телефон, 2 тысячи лари наличными, флаги Грузии и Евросоюза, а также протестный баннер.
Флаг ЕС исчез из президентского дворца Грузии после смены власти30.01.25, 21:43 • 29792 просмотра
В МВД Грузии информируют, что следственные мероприятия «на разных локациях в Тбилиси» проводились в рамках дела об организации группового насилия (статьи 225 и 226 УК Грузии) с разрешения суда. Это преступление наказывается лишением свободы на срок от 6 до 9 лет.
Добавим
Накануне в Тбилиси обыски прошли в квартирах активистов Николоза Лацабидзе и Давида Путуридзе. Им сообщили, что следственные мероприятия спланированы в рамках дела о публичных призывах к совершению насильственных действий, а поводом стали протестные граффити.
Daitove - группа, созданная во время протестов против закона об иноагентах весной 2024 года. На этой неделе на платформе анонсировали акцию по перекрытию дороги на выездах и въездах из Тбилиси.
"Мы предотвратили войну" - президент Грузии объяснил решение о замораживании переговоров с ЕС31.01.25, 15:27 • 27229 просмотров