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"Ми запобігли війні" – президент Грузії пояснив рішення про заморожування переговорів із ЄС

"Ми запобігли війні" – президент Грузії пояснив рішення про заморожування переговорів із ЄС

Київ • УНН

 • 31037 перегляди

Президент Грузії Кавелашвілі заявив про припинення переговорів щодо вступу до ЄС через небажання підкорятися вимогам Брюсселя. Він звинуватив "іноземні уряди" у спробах втягнути Грузію у війну в Україні.

Уряд "Грузинської мрії" вирішив заморозити переговори щодо вступу до ЄС, оскільки не хотів підкорятися вимогам Брюсселя. Про це заявив президент Грузії Михайло Кавелашвілі у інтерв'ю швейцарській газеті Neue Zürcher Zeitung, передає УНН.

"Ми припинили переговори з ЄС, бо не хотіли підкорятися вимогам Брюсселя. Тому що вони не підлягають обговоренню. Якщо виникнуть конкретні фактичні питання, ми завжди готові поновити обговорення", - сказав Кавелашвілі.

Він не уточнив, які саме вимоги Брюсселя в "Грузинській мрії" вважають неприйнятними, але кілька разів повторив ключовий меседж партії влади про бажання "іноземних урядів" залучити Грузію до війни в Україні.

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"Без наших розумних кроків усе було б набагато гіршим; ми запобігли війні", - каже він.

Кавелашвілі стверджує, що саме з цього питання на них "чинився тиск", а предметом нібито був статус кандидата на вступ до ЄС, який Грузія отримала у грудні 2023 року. Водночас він звинувачує у "втручанні" та "порушенні всіх демократичних цінностей" окремих членів Європарламенту та європейських міністрів закордонних справ.

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Протести, які спалахнули у Грузії у відповідь на заморожування переговорів, Кавелашвілі називає "штучною кризою", мета якої полягає в тому, щоб "ініціювати революційні процеси".

"Ця політична ситуація не нова. Це триває з того часу, як я зайнявся політикою", - додає політик, описуючи нинішню політичну кризу.

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Він заперечує звинувачення у проросійському курсі влади країни.

"Опитування свідчать, що 80% виступають за європейську інтеграцію. Якби "Грузинська мрія" була "російським урядом" і виступала проти європейського шляху, як би на вашу думку це поєднувалося? Більшість громадян Грузії повністю розуміють дії уряду. На вулиці виходить не більшість", - сказав Кавелашвілі.

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Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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