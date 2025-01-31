"Ми запобігли війні" – президент Грузії пояснив рішення про заморожування переговорів із ЄС

Уряд "Грузинської мрії" вирішив заморозити переговори щодо вступу до ЄС, оскільки не хотів підкорятися вимогам Брюсселя. Про це заявив президент Грузії Михайло Кавелашвілі у інтерв'ю швейцарській газеті Neue Zürcher Zeitung, передає УНН.

"Ми припинили переговори з ЄС, бо не хотіли підкорятися вимогам Брюсселя. Тому що вони не підлягають обговоренню. Якщо виникнуть конкретні фактичні питання, ми завжди готові поновити обговорення", - сказав Кавелашвілі.

Він не уточнив, які саме вимоги Брюсселя в "Грузинській мрії" вважають неприйнятними, але кілька разів повторив ключовий меседж партії влади про бажання "іноземних урядів" залучити Грузію до війни в Україні.

Прапор ЄС зник із президентського палацу Грузії після зміни влади

"Без наших розумних кроків усе було б набагато гіршим; ми запобігли війні", - каже він.

Кавелашвілі стверджує, що саме з цього питання на них "чинився тиск", а предметом нібито був статус кандидата на вступ до ЄС, який Грузія отримала у грудні 2023 року. Водночас він звинувачує у "втручанні" та "порушенні всіх демократичних цінностей" окремих членів Європарламенту та європейських міністрів закордонних справ.

ПАРЄ вимагає проведення нових виборів в Грузії

Протести, які спалахнули у Грузії у відповідь на заморожування переговорів, Кавелашвілі називає "штучною кризою", мета якої полягає в тому, щоб "ініціювати революційні процеси".

"Ця політична ситуація не нова. Це триває з того часу, як я зайнявся політикою", - додає політик, описуючи нинішню політичну кризу.

Грузія видворяє іноземців, які брали участь у протестах проти заморожування вступу до ЄС

Він заперечує звинувачення у проросійському курсі влади країни.

"Опитування свідчать, що 80% виступають за європейську інтеграцію. Якби "Грузинська мрія" була "російським урядом" і виступала проти європейського шляху, як би на вашу думку це поєднувалося? Більшість громадян Грузії повністю розуміють дії уряду. На вулиці виходить не більшість", - сказав Кавелашвілі.

"Грузинська мрія" припиняє роботу в ПАРЄ через вимогу нових виборів