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Грузія видворяє іноземців, які брали участь у протестах проти заморожування вступу до ЄС

Грузія видворяє іноземців, які брали участь у протестах проти заморожування вступу до ЄС

Київ • УНН

 • 27826 перегляди

МВС Грузії розпочало процедуру видворення 91 іноземця, серед яких 25 учасників протестів проти заморожування переговорів щодо вступу до ЄС. 10 осіб вже покинули територію країни.

Влада Грузії почала процедури видворення іноземних громадян, які брали участь у масштабних протестах в Тбілісі. Про це заявили в пресслужбі МВС країниф, пише УНН із поиланням на "Новости-Грузия". 

Деталі

Загалом, як повідомляється, у листопаді-грудні 2024 року країну зобов'язали покинути 91 іноземця. Із них понад чверть - учасники акцій проти рішення грузинської влади про заморожування переговорів щодо вступу до ЄС.

Рішення про їхнє видворення ухвалювали після викриття в адміністративних правопорушеннях.

"Серед осіб, щодо яких департамент міграції МВС розпочав процедури видворення, є іноземні громадяни, які брали участь в акціях, що проходили в Тбілісі в листопаді-грудні, та яким суд призначив різні адміністративні покарання, - у сумі 25 осіб", - повідомляє МВС.

Із 25 згаданих громадян 10 уже покинули територію країни.

У грудні іноземців, які з'являлися на акціяї, стали викликати в департамент міграції.

Відомство не уточнює, громадянами яких країн вони є. Раніше ЗМІ повідомляли, що щонайменше 15 затриманих на акції іноземців - громадяни росії. 

Контекст

Уряд Грузії відмовився від переговорів про вступ до ЄС та бюджетних грантів до кінця 2028 року. Рішення оголошено після резолюції Європарламенту, що засудила парламентські вибори в Грузії.

Акції протесту у Тбілісі та інших містах Грузії проти заморожування переговорів щодо євроінтеграції країни до 2028 року продовжуються щодня з 28 листопада.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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