Грузия выдворяет иностранцев, участвовавших в протестах против замораживания вступления в ЕС
Киев • УНН
МВД Грузии начало процедуру выдворения 91 иностранца, среди которых 25 участников протестов против замораживания переговоров по вступлению в ЕС. 10 человек уже покинули территорию страны.
Власти Грузии начали процедуры выдворения иностранных граждан, участвовавших в масштабных протестах в Тбилиси. Об этом заявили в пресс-службе МВД страны, пишет УНН со ссылкой на "Новости-Грузия".
Детали
Всего, как сообщается, в ноябре-декабре 2024 года страну обязали покинуть 91 иностранца. Из них более четверти - участники акций против решения грузинских властей о замораживании переговоров о вступлении в ЕС.
Решение об их выдворении принимали после разоблачения в административных правонарушениях.
"Среди лиц, в отношении которых департамент миграции МВД начал процедуры выдворения, есть иностранные граждане, которые принимали участие в акциях, проходивших в Тбилиси в ноябре-декабре, и которым суд назначил различные административные наказания, - в сумме 25 человек", - сообщает МВД.
Из 25 упомянутых граждан 10 уже покинули территорию страны.
В декабре иностранцев, которые появлялись на акцияи, стали вызывать в департамент миграции.
Ведомство не уточняет, гражданами каких стран они являются. Ранее СМИ сообщали, что по меньшей мере 15 задержанных на акции иностранцев - граждане россии.
Контекст
Правительство Грузии отказалось от переговоров о вступлении в ЕС и бюджетных грантов до конца 2028 года. Решение объявлено после резолюции Европарламента, осудившей парламентские выборы в Грузии.
Акции протеста в Тбилиси и других городах Грузии против замораживания переговоров по евроинтеграции страны до 2028 года продолжаются ежедневно с 28 ноября.