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Грузия выдворяет иностранцев, участвовавших в протестах против замораживания вступления в ЕС

Грузия выдворяет иностранцев, участвовавших в протестах против замораживания вступления в ЕС

Киев  •  УНН

 • 6725 просмотра

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МВД Грузии начало процедуру выдворения 91 иностранца, среди которых 25 участников протестов против замораживания переговоров по вступлению в ЕС. 10 человек уже покинули территорию страны.

Власти Грузии начали процедуры выдворения иностранных граждан, участвовавших в масштабных протестах в Тбилиси. Об этом заявили в пресс-службе МВД страны, пишет УНН со ссылкой на "Новости-Грузия". 

Детали

Всего, как сообщается, в ноябре-декабре 2024 года страну обязали покинуть 91 иностранца. Из них более четверти - участники акций против решения грузинских властей о замораживании переговоров о вступлении в ЕС.

Решение об их выдворении принимали после разоблачения в административных правонарушениях.

"Среди лиц, в отношении которых департамент миграции МВД начал процедуры выдворения, есть иностранные граждане, которые принимали участие в акциях, проходивших в Тбилиси в ноябре-декабре, и которым суд назначил различные административные наказания, - в сумме 25 человек", - сообщает МВД.

Из 25 упомянутых граждан 10 уже покинули территорию страны.

В декабре иностранцев, которые появлялись на акцияи, стали вызывать в департамент миграции.

Ведомство не уточняет, гражданами каких стран они являются. Ранее СМИ сообщали, что по меньшей мере 15 задержанных на акции иностранцев - граждане россии. 

Контекст

Правительство Грузии отказалось от переговоров о вступлении в ЕС и бюджетных грантов до конца 2028 года. Решение объявлено после резолюции Европарламента, осудившей парламентские выборы в Грузии.

Акции протеста в Тбилиси и других городах Грузии против замораживания переговоров по евроинтеграции страны до 2028 года продолжаются ежедневно с 28 ноября.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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