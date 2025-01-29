"Грузинська мрія" припиняє роботу в ПАРЄ через вимогу нових виборів

"Грузинська мрія" припиняє роботу в Парламентській Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ). Про це оголосила голова грузинської делегації Теа Цулукіані, передає УНН із посиланням на Новини Грузія.

Цулукіані заявила, що умови та застереження у прийнятій по Грузії резолюції "неприйнятні, несправедливі та необґрунтовані".

За її словами, вимога ПАРЄ про призначення нових виборів "порушує суверенітет Грузії та ігнорує волю понад 1 120 000 виборців (яких голосували за "Грузинську мрію" і категорично неприйнятна").

"Прийняти це застереження з нашого боку було б рівносильним зраді нашого електорату і, отже, переважної більшості нашого суспільства… На підставі вищевикладеного ми, члени делегації парламенту Грузії в Страсбурзі, припиняємо роботу в ПАРЄ з сьогоднішнього дня", - заявила Цулукіані, зазначивши, що це "командне рішення "Грузинської мрії".

При цьому вона зазначила, що Грузія залишається членом Ради Європи, а свою роботу в ПАРЄ відновить, "коли зміниться несправедливе ставлення та припиниться шантаж".

ПАРЄ вимагає проведення нових виборів в Грузії

У прийнятій у середу резолюції ПАРЄ встановила "випробувальний термін" для повноважень грузинської делегації, закликавши Тбілісі до звільнення політв'язнів, перегляду спірних законів та призначення нових парламентських виборів.