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"Грузинська мрія" припиняє роботу в ПАРЄ через вимогу нових виборів

"Грузинська мрія" припиняє роботу в ПАРЄ через вимогу нових виборів

Київ • УНН

 • 32118 перегляди

Грузинська делегація припинила роботу в ПАРЄ через незгоду з резолюцією, що вимагає проведення нових виборів. Делегація вважає вимоги ПАРЄ неприйнятними та такими, що порушують суверенітет країни.

"Грузинська мрія" припиняє роботу в Парламентській Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ). Про це оголосила голова грузинської делегації Теа Цулукіані, передає УНН із посиланням на Новини Грузія.

Цулукіані заявила, що умови та застереження у прийнятій по Грузії резолюції "неприйнятні, несправедливі та необґрунтовані".

За її словами, вимога ПАРЄ про призначення нових виборів "порушує суверенітет Грузії та ігнорує волю понад 1 120 000 виборців (яких голосували за "Грузинську мрію" і категорично неприйнятна").

"Прийняти це застереження з нашого боку було б рівносильним зраді нашого електорату і, отже, переважної більшості нашого суспільства… На підставі вищевикладеного ми, члени делегації парламенту Грузії в Страсбурзі, припиняємо роботу в ПАРЄ з сьогоднішнього дня", - заявила Цулукіані, зазначивши, що це "командне рішення "Грузинської мрії".

При цьому вона зазначила, що Грузія залишається членом Ради Європи, а свою роботу в ПАРЄ відновить, "коли зміниться несправедливе ставлення та припиниться шантаж".

ПАРЄ вимагає проведення нових виборів в Грузії29.01.25, 19:33 • 26880 переглядiв

У прийнятій у середу резолюції ПАРЄ встановила "випробувальний термін" для повноважень грузинської делегації, закликавши Тбілісі до звільнення політв'язнів, перегляду спірних законів та призначення нових парламентських виборів.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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