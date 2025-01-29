"Грузинская мечта" прекращает работу в ПАСЕ из-за требования новых выборов
Киев • УНН
Грузинская делегация прекратила работу в ПАСЕ из-за несогласия с резолюцией, требующей проведения новых выборов. Делегация считает требования ПАСЕ неприемлемыми и нарушающими суверенитет страны.
"Грузинская мечта" прекращает работу в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Об этом объявила глава грузинской делегации Теа Цулукиани, передает УНН со ссылкой на Новости Грузия.
Цулукиани заявила, что условия и оговорки в принятой по Грузии резолюции "неприемлемы, несправедливы и необоснованны".
По ее словам, требование ПАСЕ о назначении новых выборов "нарушает суверенитет Грузии и игнорирует волю более 1 120 000 избирателей (которых голосовали за „Грузинскую мечту" и категорически неприемлемо").
"Принять это предостережение с нашей стороны было бы равносильным предательству нашего электората и, следовательно, подавляющего большинства нашего общества... На основании вышеизложенного мы, члены делегации парламента Грузии в Страсбурге, прекращаем работу в ПАСЕ с сегодняшнего дня", - заявила Цулукиани, отметив, что это „командное решение "Грузинской мечты".
При этом она отметила, что Грузия остается членом Совета Европы, а свою работу в ПАСЕ возобновит, "когда изменится несправедливое отношение и прекратится шантаж".
ПАСЕ требует проведения новых выборов в Грузии29.01.25, 19:33 • 15922 просмотра
В принятой в среду резолюции ПАСЕ установила "испытательный срок" для полномочий грузинской делегации, призвав Тбилиси к освобождению политзаключенных, пересмотру спорных законов и назначению новых парламентских выборов.