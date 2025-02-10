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У Грузії суд оштрафував співачку Ніно Катамадзе за участь в протесті: деталі

У Грузії суд оштрафував співачку Ніно Катамадзе за участь в протесті: деталі

Київ • УНН

 • 23897 перегляди

Дев'ять громадських діячів Грузії, включаючи співачку Ніно Катамадзе, оштрафовані на 5000 ларі кожен. Штрафи накладено за участь у протесті біля будинку судді в Кутаїсі.

Суд у Грузії визнав дев'ять осіб правопорушниками та наклав на них як адміністративне стягнення штраф - по 5000 ларі. Серед них і відома співачка Ніно Катамадзе, передає УНН із посиланням на Interpressnews.

Деталі

За даними ЗМІ, оштрафовано: Гела Мтівлішвілі - журналіст, редактор Новини Грузії/ Новини гір; Ніно Катамадзе – музикант, засновниця "Фонду Ніно Катамадзе"; Володимир Апхазава – педагог, перший володар національної премії вчителя; Хвіча Вашакмадзе – журналіст; Кетеван Пілаурі – психолог; Майя Цірамуа – психолог; Ірина Зарандія – громадянський активіст; Гіві Цинцадзе – член Ланчхутського сакребуло; Ека Кухалашвілі – журналіст "Кутаїсі Пост".

На сьогоднішньому судовому засіданні Міністерство внутрішніх справ Грузії просило визнати всіх дев'ятьох осіб правопорушниками та накласти на них штрафи. Особи, притягнуті до адміністративної відповідальності, та їхні адвокати не погодилися з цією вимогою. У суді на знак солідарності зібралися їхні колеги та члени сімей.

Грузинська співачка Ніно Катамадзе під загрозою арешту через учать у протесті10.02.25, 17:33 • 23970 переглядiв

Додамо

Адміністративний розгляд щодо представників різних сфер розпочався 26 січня після акції протесту біля будинку судді Малхаза Окропірашвілі в Кутаїсі. Учасники акції протестували проти висновку засновника "Батумелебі" та "Нетгазеті" Мзії Амаглобелі та висловлювали їй свою солідарність.

Справа велася по третій частині статті 174 ухвалу Кодексу про адміністративні правопорушення.

До 60 діб за критику чиновників у соцмережах: у Грузії чекають на нові репресії проти протестувальників08.02.25, 17:55 • 30561 перегляд

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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