Грузинська співачка Ніно Катамадзе під загрозою арешту через учать у протесті
Київ • УНН
Поліція Грузії склала адміністративні протоколи на дев'ять учасників протесту біля будинку судді в Кутаїсі. Серед них джазова співачка Ніно Катамадзе, якій загрожує штраф або адміністративний арешт.
Зірку грузинського джазу Ніно Катамадзе звинуватили у порушенні правил проведення маніфестацій. Їй загрожує штраф чи адміністративний арешт, передає УНН із посиланням на Новини Грузія.
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Поліція Грузії склала протоколи про адміністративні правопорушення для дев'яти учасників протестної акції біля будинку судді в Кутаїсі.
Акція біля будинку голови слідчої колегії Кутаїського апеляційного суду Малхаза Окропірашвілі проходила 26 січня – у відповідь на відмову розглянути апеляцію у справі журналістки Мзії Амаглобелі.
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Крім Катамадзе, протоколи складені проти редактора Mtis Ambebi Гели Мтівлішвілі, педагога Ладо Апхазави, журналістів Хвічі Вашакмадзе та Еки Кухалашвілі, психологів Кетеван Пілаурі та Майї Цірамуа, громадської активістки Ірини Зарандіа та опозиційного депутата. Міська рада Ланчхуті Гіві Цинцадзе.
Всім їм загрожує штраф чи адміністративний арешт.
Судове засідання призначили на 10 лютого у Кутаїському міському суді.
Коли обвинувачені заходили до зали суду, Ніно Катамадзе заспівала гімн Грузії.