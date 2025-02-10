Грузинская певица Нино Катамадзе под угрозой ареста из-за участия в протесте

ukenru
В Украине из-за роста больных гриппом и ОРВИ переводят школы на дистанционное обучение: в каких областях
15:30 • 29725 просмотра

В Украине из-за роста больных гриппом и ОРВИ переводят школы на дистанционное обучение: в каких областях

В шаге от смерти: спортсмены, которые выжили после тяжелых болезней и вернулись в спорт
15:21 • 61408 просмотра

В шаге от смерти: спортсмены, которые выжили после тяжелых болезней и вернулись в спорт

Эксклюзив
Киберполиция предоставила советы, как научить детей безопасно пользоваться соцсетями
13:58 • 60569 просмотра

Киберполиция предоставила советы, как научить детей безопасно пользоваться соцсетями

Участие Зеленского в Мюнхенской конференции по безопасности подтвердили: организаторы ожидают переговоров в кулуарах
12:54 • 84797 просмотра

Участие Зеленского в Мюнхенской конференции по безопасности подтвердили: организаторы ожидают переговоров в кулуарах

НАБУ объявило в розыск экс-депутата Киевского горсовета Комарницкого
12:39 • 92994 просмотра

НАБУ объявило в розыск экс-депутата Киевского горсовета Комарницкого

Эксклюзив
Ситуация на рынке труда Украины: уровень безработицы и востребованные профессии в 2025 году
10 февраля, 10:22 • 102425 просмотра

Ситуация на рынке труда Украины: уровень безработицы и востребованные профессии в 2025 году

Эксклюзив
Период мощных эмоций и непредсказуемых перемен: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 – 16 февраля
10 февраля, 07:59 • 106539 просмотра

Период мощных эмоций и непредсказуемых перемен: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 – 16 февраля

Трамп созвонился с путиным, чтобы договориться о прекращении войны в Украине
9 февраля, 05:21 • 137359 просмотра

Трамп созвонился с путиным, чтобы договориться о прекращении войны в Украине

Украину ждут три морозных ночи
8 февраля, 18:26 • 155848 просмотра

Украину ждут три морозных ночи

Романтика, безумные чувства, любовь: премьеры которые можно посмотреть ко Дню святого Валентина
8 февраля, 15:57 • 170129 просмотра

Романтика, безумные чувства, любовь: премьеры которые можно посмотреть ко Дню святого Валентина

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Marvel показала новый трейлер "Громовержцев" со звездным актерским составом

Marvel показала новый трейлер "Громовержцев" со звездным актерским составом

10 февраля, 07:46 • 118015 просмотра
Потап дал большое интервью российскому журналисту и объяснил свои выезды за границу

Потап дал большое интервью российскому журналисту и объяснил свои выезды за границу

10:42 • 110857 просмотра
Как правильно ухаживать за постельным бельем: простые советы

Как правильно ухаживать за постельным бельем: простые советы

11:42 • 110653 просмотра
Сотрудничество украинских громад с городами-побратимами: путь к развитию и восстановлению

Сотрудничество украинских громад с городами-побратимами: путь к развитию и восстановлению

11:56 • 107722 просмотра
Том Круз шокировал видом на Суперкубке LIX: «растянутое» лицо стало темой обсуждений

Том Круз шокировал видом на Суперкубке LIX: «растянутое» лицо стало темой обсуждений

12:53 • 85794 просмотра
публикации
В шаге от смерти: спортсмены, которые выжили после тяжелых болезней и вернулись в спорт

В шаге от смерти: спортсмены, которые выжили после тяжелых болезней и вернулись в спорт

15:21 • 61408 просмотра
Сотрудничество украинских громад с городами-побратимами: путь к развитию и восстановлению

Сотрудничество украинских громад с городами-побратимами: путь к развитию и восстановлению

11:56 • 107722 просмотра
Как правильно ухаживать за постельным бельем: простые советы

Как правильно ухаживать за постельным бельем: простые советы

11:42 • 110653 просмотра
После "розыска активов из космоса" глава АРМА Дума взялась за "социальную стабильность" предприятий

После "розыска активов из космоса" глава АРМА Дума взялась за "социальную стабильность" предприятий

7 февраля, 14:36 • 184660 просмотра
Несмотря на уголовное дело главный юрист НБУ продолжает находиться на должности: имидж регулятора под угрозой

Несмотря на уголовное дело главный юрист НБУ продолжает находиться на должности: имидж регулятора под угрозой

7 февраля, 12:55 • 187877 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Направляясь к самой масштабной карте Вселенной: телескоп «Эвклид» зафиксировал редкое кольцо Эйнштейна

Направляясь к самой масштабной карте Вселенной: телескоп «Эвклид» зафиксировал редкое кольцо Эйнштейна

16:22 • 190 просмотра
Ариана Гранде предлагает студиям и лейблам включить еженедельную терапию в контракты для молодых звезд

Ариана Гранде предлагает студиям и лейблам включить еженедельную терапию в контракты для молодых звезд

15:19 • 23743 просмотра
В Индии полиция остановила импровизированное уличное выступление Эда Ширана

В Индии полиция остановила импровизированное уличное выступление Эда Ширана

15:06 • 22735 просмотра
Канье Уэст удалил свой аккаунт в X после "антисемитского взрыва"

Канье Уэст удалил свой аккаунт в X после "антисемитского взрыва"

13:09 • 56588 просмотра
Том Круз шокировал видом на Суперкубке LIX: «растянутое» лицо стало темой обсуждений

Том Круз шокировал видом на Суперкубке LIX: «растянутое» лицо стало темой обсуждений

12:53 • 85794 просмотра
Актуальное
Грузинская певица Нино Катамадзе под угрозой ареста из-за участия в протесте

Грузинская певица Нино Катамадзе под угрозой ареста из-за участия в протесте

Киев  •  УНН

 • 6786 просмотра

Read in English

Полиция Грузии составила административные протоколы на девять участников протеста возле дома судьи в Кутаиси. Среди них джазовая певица Нино Катамадзе, которой грозит штраф или административный арест.

Звезду грузинского джаза Нино Катамадзе обвинили в нарушении правил проведения манифестаций. Ей грозит штраф или административный арест, передает УНН со ссылкой на Новости Грузия.

Детали

Полиция Грузии составила протоколы об административных правонарушениях для девяти участников протестной акции возле дома судьи в Кутаиси.

Акция у дома председателя следственной коллегии Кутаисского апелляционного суда Малхаза Окропирашвили проходила 26 января - в ответ на отказ рассмотреть апелляцию по делу журналистки Мзии Амаглобели.

До 60 суток за критику чиновников в соцсетях: в Грузии ждут новых репрессий против протестующих08.02.25, 17:55 • 29491 просмотр

Кроме Катамадзе, протоколы составлены против редактора Mtis Ambebi Гелы Мтивлишвили, педагога Ладо Апхазавы, журналистов Хвичи Вашакмадзе и Эки Кухалашвили, психологов Кетеван Пилаури и Майи Цирамуа, общественной активистки Ирины Зарандиа и оппозиционного депутата. Городской совет Ланчхути Гиви Цинцадзе.

Всем им грозит штраф или административный арест.

Судебное заседание назначили на 10 февраля в Кутаисском городском суде.

Когда обвиняемые заходили в зал суда, Нино Катамадзе спела гимн Грузии.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Новости Мира
hruziia-krainaГрузия

Обратиться по вопросам размещения рекламы