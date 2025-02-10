Грузинская певица Нино Катамадзе под угрозой ареста из-за участия в протесте
Киев • УНН
Полиция Грузии составила административные протоколы на девять участников протеста возле дома судьи в Кутаиси. Среди них джазовая певица Нино Катамадзе, которой грозит штраф или административный арест.
Звезду грузинского джаза Нино Катамадзе обвинили в нарушении правил проведения манифестаций. Ей грозит штраф или административный арест, передает УНН со ссылкой на Новости Грузия.
Детали
Полиция Грузии составила протоколы об административных правонарушениях для девяти участников протестной акции возле дома судьи в Кутаиси.
Акция у дома председателя следственной коллегии Кутаисского апелляционного суда Малхаза Окропирашвили проходила 26 января - в ответ на отказ рассмотреть апелляцию по делу журналистки Мзии Амаглобели.
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Кроме Катамадзе, протоколы составлены против редактора Mtis Ambebi Гелы Мтивлишвили, педагога Ладо Апхазавы, журналистов Хвичи Вашакмадзе и Эки Кухалашвили, психологов Кетеван Пилаури и Майи Цирамуа, общественной активистки Ирины Зарандиа и оппозиционного депутата. Городской совет Ланчхути Гиви Цинцадзе.
Всем им грозит штраф или административный арест.
Судебное заседание назначили на 10 февраля в Кутаисском городском суде.
Когда обвиняемые заходили в зал суда, Нино Катамадзе спела гимн Грузии.