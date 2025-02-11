Протест у Тбілісі: поліція затримала демонстрантів біля парламенту

ukenru
Ексклюзив
09:17 • 2688 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
06:50 • 61469 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

05:23 • 114008 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 148154 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 206303 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 167474 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 149862 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 124480 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 109629 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103702 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

17 березня, 01:54 • 113048 перегляди
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

04:18 • 116088 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 109486 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

04:45 • 115137 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

08:48 • 109100 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 165343 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 164039 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 296816 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 324912 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 260100 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

08:44 • 33648 перегляди
Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

08:19 • 38351 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 109486 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 89159 перегляди
Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

15 березня, 10:19 • 116703 перегляди
Актуальне
Протест у Тбілісі: поліція затримала демонстрантів біля парламенту

Протест у Тбілісі: поліція затримала демонстрантів біля парламенту

Київ • УНН

 • 25317 перегляди

У центрі Тбілісі поліція затримала протестувальників, включаючи політика Левана Гогічаїшвілі, через блокування проспекту Руставелі.

У центрі Тбілісі біля будівлі парламенту на проспекті Руставелі відбулася акція протесту, що супроводжувалася затриманнями. Поліція почала арештовувати людей, серед яких виявився представник партії "За Грузію" Леван Гогічаїшвілі. Про це повідомляє Ехо Кавказу, передає УНН.

Деталі

Точна кількість затриманих наразі не розголошується. Співробітники правоохоронних органів аргументували свої дії тим, що протестувальники порушували громадський порядок, штучно блокуючи дорогу, попри заклики звільнити проїзд.

Image

Свідки подій повідомляють про застосування сили під час затримання окремих учасників, зокрема Левана Гогічаїшвілі. За словами його однопартійців, поліція активно перешкоджала спробам мітингувальників заблокувати рух транспорту, водночас витісняючи людей на пішохідну зону.

Image

Попри опір силовиків, протестувальники зрештою змогли перекрити автодорогу на проспекті Руставелі. Демонстрації, що тривають уже понад два місяці, пов’язані з вимогами проведення нових виборів та звільнення раніше затриманих активістів. Громадяни також висловлюють невдоволення рішенням урядової партії щодо припинення переговорів про вступ Грузії до Європейського Союзу.

Image

За останні тижні неодноразово фіксувалися випадки силового розгону протестів, включаючи насильство щодо журналістів. Водночас жоден із представників правоохоронних органів досі не був притягнутий до відповідальності.

З 30 грудня 2024 року в країні посилено покарання за блокування доріг: учасникам загрожує штраф у розмірі 5000 ларі, а організаторам – 15000 ларі.

У Грузії суд оштрафував співачку Ніно Катамадзе за участь в протесті: деталі10.02.25, 18:18 • 23897 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Новини Світу
tbilisiТбілісі
yevropeiskyi-soiuzЄвропейський Союз
hruziia-krainaГрузія

Звернутися з питань розміщення реклами