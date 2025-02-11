Протест у Тбілісі: поліція затримала демонстрантів біля парламенту

У центрі Тбілісі біля будівлі парламенту на проспекті Руставелі відбулася акція протесту, що супроводжувалася затриманнями. Поліція почала арештовувати людей, серед яких виявився представник партії "За Грузію" Леван Гогічаїшвілі. Про це повідомляє Ехо Кавказу, передає УНН.

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Точна кількість затриманих наразі не розголошується. Співробітники правоохоронних органів аргументували свої дії тим, що протестувальники порушували громадський порядок, штучно блокуючи дорогу, попри заклики звільнити проїзд.

Свідки подій повідомляють про застосування сили під час затримання окремих учасників, зокрема Левана Гогічаїшвілі. За словами його однопартійців, поліція активно перешкоджала спробам мітингувальників заблокувати рух транспорту, водночас витісняючи людей на пішохідну зону.

Попри опір силовиків, протестувальники зрештою змогли перекрити автодорогу на проспекті Руставелі. Демонстрації, що тривають уже понад два місяці, пов’язані з вимогами проведення нових виборів та звільнення раніше затриманих активістів. Громадяни також висловлюють невдоволення рішенням урядової партії щодо припинення переговорів про вступ Грузії до Європейського Союзу.

За останні тижні неодноразово фіксувалися випадки силового розгону протестів, включаючи насильство щодо журналістів. Водночас жоден із представників правоохоронних органів досі не був притягнутий до відповідальності.

З 30 грудня 2024 року в країні посилено покарання за блокування доріг: учасникам загрожує штраф у розмірі 5000 ларі, а організаторам – 15000 ларі.

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