"Наши ценности совпадают": президент Грузии продолжает надеяться на Дональда Трампа

"Грузинская мечта" продолжает говорить о будущей перезагрузке отношений с США при Дональде Трампе. Михаил Кавелашвили, утвержденный правящей партией шестым президентом Грузии, заявил, что после победы Дональда Трампа "в мире началась смена псевдолиберального порядка", передает УНН со ссылкой на Новости Грузия.

"Совпадение ценностей и мировоззрений дает мне основания глубоко верить в то, что при новой администрации мы сможем перезагрузить и нормализовать отношения с Соединенными Штатами", - сказал Кавелашвили.

Ни Дональд Трамп, ни его администрация на сегодня не сделали ни одного комментария по Грузии.

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Издание отмечает, что администрация Байдена занимала жесткую позицию по последним событиям в Грузии, обвиняя власти в откате от демократии. В конце мая прошлого года США объявили о начале пересмотра отношений с Грузией. Примерно через месяц стало известно об отмене грузино-американских военных учений "Достойный партнер", а еще через месяц - о приостановлении выделения более 95 миллионов долларов прямой помощи правительству Грузии.

В ноябре прошлого года США объявили о прекращении договора о стратегическом партнерстве с Грузией, а в конце декабря ввели санкции против основателя и почетного председателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили. Активы Иванишвили в США заморозили, американским гражданам и компаниям запретили вести с ним бизнес. Вашингтон обвинил Иванишвили в том, что он подорвал демократическое и евроатлантическое будущее Грузии в пользу россии.

Также США задействовали различные рестрикции в отношении силовиков, лидеров "Грузинской мечты", министров и членов их семей.

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