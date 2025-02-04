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"Наші цінності збігаються": президент Грузії продовжує сподіватися на Дональда Трампа

Київ • УНН

 • 26526 перегляди

Михайло Кавелашвілі заявив про можливе перезавантаження відносин із США після перемоги Трампа. США раніше припинили стратегічне партнерство з Грузією та ввели санкції проти "Грузинської мрії".

"Грузинська мрія" продовжує говорити про майбутнє перезавантаження відносин із США при Дональді Трампі. Михайло Кавелашвілі, затверджений правлячою партією шостим президентом Грузії, заявив, що після перемоги Дональда Трампа "у світі почалася зміна псевдоліберального порядку", передає УНН із посиланням на Новини Грузія.

"Збіг цінностей та світоглядів дає мені підстави глибоко вірити в те, що за нової адміністрації ми зможемо перезавантажити та нормалізувати відносини зі Сполученими Штатами", - сказав Кавелашвілі.

Ні Дональд Трамп, ні його адміністрація на сьогодні не зробили жодного коментаря щодо Грузії.

"Ми запобігли війні" – президент Грузії пояснив рішення про заморожування переговорів із ЄС31.01.25, 15:27 • 31037 переглядiв

Додамо

Видання зауважує, що адміністрація Байдена займала жорстку позицію щодо останніх подій у Грузії, звинувачуючи владу у відкаті від демократії. Наприкінці травня минулого року США оголосили про початок перегляду відносин із Грузією. Приблизно через місяць стало відомо про відміну грузино-американських військових навчань "Гідний партнер", а ще через місяць – про призупинення виділення понад 95 мільйонів доларів прямої допомоги уряду Грузії.

У листопаді минулого року США оголосили про припинення договору про стратегічне партнерство з Грузією, а наприкінці грудня запровадили санкції проти засновника та почесного голови "Грузинської мрії" Бідзини Іванішвілі. Активи Іванішвілі у США заморозили, американським громадянам та компаніям заборонили вести з ним бізнес. Вашингтон звинуватив Іванішвілі в тому, що він підірвав демократичне та євроатлантичне майбутнє Грузії на користь росії.

Також США задіяли різні рестрикції щодо силовиків, лідерів "Грузинської мрії", міністрів та членів їхніх сімей.

Колишнього футболіста Кавелашвілі грузинський парламент обрав новим президентом Грузії14.12.24, 12:51 • 22739 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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