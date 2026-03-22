Ночі будуть морозними, а вдень - до 15° тепла: якої погоди чекати в Україні на початку тижня
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Дзвони, білі троянди і трохи політики: як у Грузії прощались із патріархом Ілією

Київ • УНН

 • 122 перегляди

Главу Церкви поховали у Сіонському соборі після п'ятиденної жалоби. На церемонію не запросили опозицію попри заклики до об'єднання та амністії.

Католикос-Патріарх Грузії, архієпископ Мцхета та Тбілісі, митрополит Бічвінті та Цхум-Абхазеті, Святіший і Блаженніший Ілія II у неділю був похований у Тбілісі, на п'ятий день загальнонаціональної жалоби, передає УНН із посиланням на "Новини Грузія".

Деталі

На п'ять днів у Грузії було скасовано розважальні заходи, а до труни глави Церкви цілодобово безперервним потоком йшли люди.

Ілія II помер 17 березня у віці 93 років, в результаті масованої внутрішньої кровотечі, що відкрилася. Майже п'ять десятиліть він очолював Грузинську православну церкву, зумівши відродити церковне життя після радянського періоду та уособлював стабільність самим фактом свого існування на тлі геополітичних катаклізмів. Він був на престолі під час застою, перебудови, розвалу СРСР, здобуття незалежності, громадянської та територіальних війн. До кінця життя він вважався одним із найшанованіших православних ієрархів світу. За роки його патріаршества у Ватикані змінилося шість понтифіків, а в Грузії чотири національні уряди: Звіада Гамсахурдія, Едуарда Шеварднадзе, Михайла Саакашвілі та Бідзіни Іванішвілі.

Символом жалоби в Грузії цими днями стали троянди білого кольору.

Для того, щоб попрощатися з Патріархом змогли всі охочі, влада зробила безкоштовними громадський транспорт у столиці та квитки на потяги та автобуси з регіонів.

Вдень 22 березня труна з тілом Католикоса-Патріарха була транспортована з храму Святої Трійці — Самеба до Сіонського собору, одного з найдавніших храмів Тбілісі, історія якого налічує близько 14 століть. Процесія рухалася вулицями через живий коридор із людей, які прийшли проводити в останній шлях главу церкви.

У момент поховання Ілії II похоронні дзвони дзвонили у всіх храмах Грузії.

Жалоба з присмаком політичних ігор

Грузинський мільярдер, засновник та почесний голова партії "Грузинська мрія" Бідзіна Іванішвілі з дружиною стояли в першому ряду на прощальній церемонії.

Іванішвілі, а слідом за ним лідери "Грузинської мрії", зазначив, що Ілля II "своє життя, як і смерть, присвятив об'єднанню та згуртованню своєї пастви – грузинського народу".

Незважаючи на слова про всепрощення та об'єднання грузинів, опонентів влади не було запрошено на жалобні церемонії. П'ятий президент Саломе Зурабішвілі, яка перебуває в опозиції до партії влади, за день до похорону закликала до політичної амністії, проте це побажання залишилося без відповіді.

Антоніна Туманова

