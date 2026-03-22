Ночи будут морозными, а днем — до 15° тепла: какой погоды ждать в Украине в начале недели
Гороскоп на 16 - 22 марта: судьбоносные встречи и новые возможности
Иран открыл Ормузский пролив для прохода кораблей, но есть исключения
Приметы на Пасху – что в Украине издавна считали предвестниками счастья, достатка и урожая
Трамп заявил, что США "стерли Иран с карты мира", и поставил дедлайн на открытие Ормузского пролива
россия хотела инсценировать покушение на Орбана перед выборами в Венгрии - WP
Почему Китай до сих пор не рискует атаковать Тайвань
Кремль готовит масштабные репрессии после окончания войны в Украине - Reuters
Как украинцы находят счастье во время большой войны: цифры, факты и советы психотерапевта
"Мы не могли поверить своим глазам" - украинские военные на Ближнем Востоке об американской обороне
Колокола, белые розы и немного политики: как в Грузии прощались с патриархом Илией

Киев • УНН

 • 156 просмотра

Главу Церкви похоронили в Сионском соборе после пятидневного траура. На церемонию не пригласили оппозицию, несмотря на призывы к объединению и амнистии.

Католикос-Патриарх Грузии, архиепископ Мцхетский и Тбилисский, митрополит Бичвинтский и Цхум-Абхазетский, Святейший и Блаженнейший Илия II в воскресенье был похоронен в Тбилиси, на пятый день общенационального траура, передает УНН со ссылкой на "Новости Грузия".

На пять дней в Грузии были отменены развлекательные мероприятия, а к гробу главы Церкви круглосуточно непрерывным потоком шли люди.

Илия II скончался 17 марта в возрасте 93 лет, в результате открывшегося массированного внутреннего кровотечения. Почти пять десятилетий он возглавлял Грузинскую православную церковь, сумев возродить церковную жизнь после советского периода и олицетворял стабильность самим фактом своего существования на фоне геополитических катаклизмов. Он был на престоле во время застоя, перестройки, развала СССР, обретения независимости, гражданской и территориальных войн. До конца жизни он считался одним из самых почитаемых православных иерархов мира. За годы его патриаршества в Ватикане сменилось шесть понтификов, а в Грузии четыре национальных правительства: Звиада Гамсахурдия, Эдуарда Шеварднадзе, Михаила Саакашвили и Бидзины Иванишвили.

Символом траура в Грузии в эти дни стали розы белого цвета.

Для того, чтобы попрощаться с Патриархом смогли все желающие, власти сделали бесплатными общественный транспорт в столице и билеты на поезда и автобусы из регионов.

Днем 22 марта гроб с телом Католикоса-Патриарха был транспортирован из храма Святой Троицы — Самеба в Сионский собор, один из древнейших храмов Тбилиси, история которого насчитывает около 14 веков. Процессия двигалась по улицам через живой коридор из людей, пришедших проводить в последний путь главу церкви.

В момент погребения Илии II похоронные колокола звонили во всех храмах Грузии.

Грузинский миллиардер, основатель и почетный председатель партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили с супругой стояли в первом ряду на прощальной церемонии.

Иванишвили, а вслед за ним лидеры "Грузинской мечты", отметил, что Илия II "свою жизнь, как и смерть, посвятил объединению и сплочению своей паствы – грузинского народа".

Несмотря на слова о всепрощении и объединении грузин, оппоненты власти не были приглашены на траурные церемонии. Пятый президент Саломе Зурабишвили, находящаяся в оппозиции к партии власти, за день до похорон призвала к политической амнистии, однако это пожелание осталось без ответа.

Антонина Туманова

