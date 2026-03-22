Спецпредставителя путина заметили на литургии в память о патриархе Грузии в Тбилиси
михаил швыдкой и российские священнослужители приехали в Грузию на прощание с патриархом Илией.
В Тбилиси прибыл специальный представитель российского диктатора владимира путина по международному культурному сотрудничеству михаил швыдкой, передает УНН со ссылкой на "Новости Грузия".
На кадрах, которые распространяются в сети, видно, как швыдкой общается с представителем грузинского духовенства.
Грузинская служба Радио Свобода отмечает, что швыдкой неоднократно посещал Грузию и встречался с Илией II. Одна из таких встреч состоялась 24 декабря 2008 года в Тбилиси в рамках конференции, организованной по инициативе Патриархата.
"Урегулирование спорных вопросов между россией и Грузией займет много времени, тогда как сегодня есть все возможности для развития культурных, гуманитарных и экономических связей между двумя странами", — заявлял швыдкой в 2013 году.
Добавим
Кроме того, стало известно, что для прощания с патриархом в Тбилиси прибыла большая делегация духовных лиц из россии во главе с митрополитом Минским и Заславским, патриаршим экзархом всея Беларуси Вениамином (Тупеко).
Издание Sova отмечает, что присутствие российских священнослужителей на литургии в связи с похоронами Илии II было под вопросом из-за визита в Тбилиси Вселенского Патриарха Варфоломея. Из-за давнего конфликта евхаристическое общение между Московским и Константинопольским Патриархатами полностью разорвано.