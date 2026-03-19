$43.900.0550.520.11
В Минюсте Грузии не разрешили Саакашвили посетить похороны патриарха Илии II

Киев • УНН

 • 2038 просмотра

Пенитенциарная служба Грузии отказала экс-президенту в выезде из тюрьмы. Случай не подпадает под нормы кодекса об отпуске для близких родственников.

Просьба экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о присутствии на похоронах Католикоса-Патриарха Илии II не подпадает под исключительные случаи, когда заключенные могут покидать пенитенциарные учреждения. Об этом заявила Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии, передает УНН со ссылкой на "Новости Грузии".

Адвокат третьего президента Грузии обратился с просьбой от его имени, однако она не соответствует нормам, предусмотренным Кодексом 

- сказали в ведомстве.

В Грузии временно отпускать заключенных разрешается только в ограниченных случаях: на похороны близких, при рождении ребенка или по состоянию здоровья. Эти меры оформляют официальным разрешением тюремной службы и обычно действуют очень короткий срок.

Саакашвили просил сделать для него исключение, ссылаясь на статус третьего президента, а также на личную дружбу с Илией II и то, что он является крестным отцом его младшего сына.

Ранее глава службы госохраны Анзор Чубинидзе заявил TV Pirveli, что в случае приезда Саакашвили они "смогут обеспечить безопасность", однако он не рекомендовал бы допускать визит, поскольку это может вызвать "волнения".

Глава Грузинской православной церкви, которого сегодня госпитализировали, скончался на 94-м году жизни17.03.26, 20:59 • 6272 просмотра

Напомним

Похороны Илии II состоятся 22 марта в Сионском соборе. Для организации церемонии правительство Грузии создало специальную комиссию под руководством премьера Ираклия Кобахидзе, в которую вошли почти все члены Кабмина. Участие представителей силового блока и главы МИД Грузии свидетельствует о подготовке к приезду большого количества зарубежных гостей и усилении мер безопасности. Официальный список участников и сценарий процессии пока не опубликован.

Антонина Туманова

Новости Мира
Ираклий Кобахидзе
Грузия
Михеил Саакашвили