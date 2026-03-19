В Минюсте Грузии не разрешили Саакашвили посетить похороны патриарха Илии II

Просьба экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о присутствии на похоронах Католикоса-Патриарха Илии II не подпадает под исключительные случаи, когда заключенные могут покидать пенитенциарные учреждения. Об этом заявила Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии, передает УНН со ссылкой на "Новости Грузии".

Адвокат третьего президента Грузии обратился с просьбой от его имени, однако она не соответствует нормам, предусмотренным Кодексом - сказали в ведомстве.

В Грузии временно отпускать заключенных разрешается только в ограниченных случаях: на похороны близких, при рождении ребенка или по состоянию здоровья. Эти меры оформляют официальным разрешением тюремной службы и обычно действуют очень короткий срок.

Саакашвили просил сделать для него исключение, ссылаясь на статус третьего президента, а также на личную дружбу с Илией II и то, что он является крестным отцом его младшего сына.

Ранее глава службы госохраны Анзор Чубинидзе заявил TV Pirveli, что в случае приезда Саакашвили они "смогут обеспечить безопасность", однако он не рекомендовал бы допускать визит, поскольку это может вызвать "волнения".

Напомним

Похороны Илии II состоятся 22 марта в Сионском соборе. Для организации церемонии правительство Грузии создало специальную комиссию под руководством премьера Ираклия Кобахидзе, в которую вошли почти все члены Кабмина. Участие представителей силового блока и главы МИД Грузии свидетельствует о подготовке к приезду большого количества зарубежных гостей и усилении мер безопасности. Официальный список участников и сценарий процессии пока не опубликован.