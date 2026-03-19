У Мін'юсті Грузії не дозволили Саакашвілі відвідати похорон патріарха Ілії II

Прохання експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі про присутність на похороні Католікоса-Патріарха Ілії II не підпадає під виняткові випадки, коли ув'язнені можуть залишати пенітенціарні установи. Про це заявила Спеціальна пенітенціарна служба Мін'юсту Грузії, передає УНН із посиланням на "Новини Грузії".

Адвокат третього президента Грузії звернувся з проханням від його імені, проте воно не відповідає нормам, передбаченим Кодексом - сказали у відомстві.

У Грузії тимчасово відпускати ув'язнених дозволяється лише в обмежених випадках: на похорон близьких, при народженні дитини або за станом здоров'я. Ці заходи оформлюють офіційним дозволом тюремної служби та зазвичай діють дуже короткий термін.

Саакашвілі просив зробити для нього виняток, посилаючись на статус третього президента, а також на особисту дружбу з Ілією ІІ та те, що він є хрещеним батьком його молодшого сина.

Раніше глава служби держохорони Анзор Чубінідзе заявив TV Pirveli, що у разі приїзду Саакашвілі вони "зможуть забезпечити безпеку", проте він не рекомендував би допускати візит, оскільки це може спричинити "хвилювання".

Глава Грузинської православної церкви, якого сьогодні госпіталізували, помер на 94-му році життя

Нагадаємо

Похорон Ілії II відбудеться 22 березня в Сіонському соборі. Для організації церемонії уряд Грузії створив спеціальну комісію під керівництвом прем'єра Іраклія Кобахідзе, до якої увійшли майже всі члени Кабміну. Участь представників силового блоку та глави МЗС Грузії свідчить про підготовку до приїзду великої кількості закордонних гостей та посилення заходів безпеки. Офіційний список учасників та сценарій процесії поки що не опублікували.