Глава Грузинської православної церкви, якого сьогодні госпіталізували, помер на 94-му році життя

Глава Грузинської Православної церкви Ілія Другий, якого сьогодні госпіталізували, помер у віці 93 років, передає УНН із посиланням на Imedi.

Католикос-Патріарх всієї Грузії, архієпископ Мцхетський-Тбіліський, митрополит Бічвінти та Цхум-Абхазії, Його Святість і Блаженніший Ілія II помер у віці 93 років - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН, Глава Грузинської Православної церкви Ілія Другий госпіталізований до Кавказького медичного центру з масивною шлунковою кровотечею.