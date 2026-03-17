Глава Грузинской православной церкви, которого сегодня госпитализировали, скончался на 94-м году жизни

Глава Грузинской Православной церкви Илия Второй, которого сегодня госпитализировали, умер в возрасте 93 лет, передает УНН со ссылкой на Imedi.

Католикос-Патриарх всея Грузии, архиепископ Мцхетский-Тбилисский, митрополит Бичвинты и Цхум-Абхазии, Его Святейшество и Блаженнейший Илия II умер в возрасте 93 лет - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, Глава Грузинской Православной церкви Илия Второй госпитализирован в Кавказский медицинский центр с массивным желудочным кровотечением.