Глава Грузинской православной церкви, которого сегодня госпитализировали, скончался на 94-м году жизни
Киев • УНН
Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II ушел из жизни после госпитализации. Причиной смерти, вероятно, стало массивное желудочное кровотечение в медицинском центре.
Глава Грузинской Православной церкви Илия Второй, которого сегодня госпитализировали, умер в возрасте 93 лет, передает УНН со ссылкой на Imedi.
Католикос-Патриарх всея Грузии, архиепископ Мцхетский-Тбилисский, митрополит Бичвинты и Цхум-Абхазии, Его Святейшество и Блаженнейший Илия II умер в возрасте 93 лет
Как сообщал УНН, Глава Грузинской Православной церкви Илия Второй госпитализирован в Кавказский медицинский центр с массивным желудочным кровотечением.