Главу Грузинської православної церкви доставили в реанімацію
Київ • УНН
93-річного патріарха доставлено до лікарні з масивною шлунковою кровотечею. Лікарі зупинили кров, проте стан пацієнта залишається складним і нестабільним.
Глава Грузинської Православної церкви Ілія Другий госпіталізований до Кавказького медичного центру з масивною шлунковою кровотечею. Про це повідомила Патріархія Грузії, передає УНН.
"Стан проблемний, але стабільний. Просимо всіх молитися", — йдеться у заяві.
У клініці заявили в інтерв'ю IPN, що стан 93-річного глави Церкви "викликає побоювання" і "гемодинаміка не стабільна", він перебуває в реанімації.
До лікарні прибули міністр охорони здоров'я Михайло Сарджвеладзе та інші високопосадовці з уряду.
За його Сарджвеладзе, лікарі роблять все необхідне та можливе. "З урахуванням віку та інших факторів ситуація складна", - сказав міністр. За його словами, на даний момент кровотечу вдалося зупинити.
