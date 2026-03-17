Глава Грузинской православной церкви доставлен в реанимацию

Глава Грузинской Православной церкви Илия Второй госпитализирован в Кавказский медицинский центр с массивным желудочным кровотечением. Об этом сообщила Патриархия Грузии, передает УНН.

"Состояние проблемное, но стабильное. Просим всех молиться", — говорится в заявлении.

В клинике заявили в интервью IPN, что состояние 93-летнего главы Церкви "вызывает опасения" и "гемодинамика не стабильна", он находится в реанимации.

В больницу прибыли министр здравоохранения Михаил Сарджвеладзе и другие высокопоставленные чиновники из правительства.

По его Сарджвеладзе, врачи делают все необходимое и возможное. "С учетом возраста и других факторов ситуация сложная", - сказал министр. По его словам, на данный момент кровотечение удалось остановить.

