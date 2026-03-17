Глава Грузинской православной церкви доставлен в реанимацию
Киев • УНН
93-летний патриарх доставлен в больницу с массивным желудочным кровотечением. Врачи остановили кровь, однако состояние пациента остается сложным и нестабильным.
Глава Грузинской Православной церкви Илия Второй госпитализирован в Кавказский медицинский центр с массивным желудочным кровотечением. Об этом сообщила Патриархия Грузии, передает УНН.
"Состояние проблемное, но стабильное. Просим всех молиться", — говорится в заявлении.
В клинике заявили в интервью IPN, что состояние 93-летнего главы Церкви "вызывает опасения" и "гемодинамика не стабильна", он находится в реанимации.
В больницу прибыли министр здравоохранения Михаил Сарджвеладзе и другие высокопоставленные чиновники из правительства.
По его Сарджвеладзе, врачи делают все необходимое и возможное. "С учетом возраста и других факторов ситуация сложная", - сказал министр. По его словам, на данный момент кровотечение удалось остановить.
