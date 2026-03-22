Спецпредставника путіна помітили на літургії в пам'ять про патріарха Грузії у Тбілісі
Київ • УНН
михайло швидкий та російські священнослужителі приїхали до Грузії на прощання з патріархом Ілією.
До Тбілісі прибув спеціальний представник російського диктатора володимира путіна з міжнародного культурного співробітництва михайло швидкий, передає УНН із посиланням на "Новини Грузія".
Деталі
На кадрах, які ширяться в мережі видно, як швидкий спілкується з представником грузинського духовенства.
Грузинська служба Радіо Свобода зазначає, що швидкий неодноразово відвідував Грузію та зустрічався з Ілією II. Одна з таких зустрічей відбулася 24 грудня 2008 року у Тбілісі у рамках конференції, організованої з ініціативи Патріархату.
"Врегулювання спірних питань між росією та Грузією займе багато часу, тоді як сьогодні є всі можливості для розвитку культурних, гуманітарних та економічних зв'язків між двома країнами", — заявляв швидкий у 2013 році.
Додамо
Крім того стало відомо, що для прощання з патріархом у Тбілісі прибула велика делегація духовних осіб із росії на чолі з митрополитом Мінським та Заславським, патріаршим екзархом усієї білорусі Веніаміном (Тупеко).
Видання Sova зазначає, що присутність російських священнослужителів на літургії у зв'язку з похороном Ілії II була під питанням через візит до Тбілісі Вселенського Патріарха Варфоломія. Через давній конфлікт євхаристійне спілкування між Московським і Константинопольським Патріархатами повністю розірвано.