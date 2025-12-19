ЕС готовится к отмене безвиза для Грузии: первыми под санкции попадут дипломаты

$42.340.00
49.590.04
ukenru
Эксклюзив
14:21 • 3400 просмотра
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
14:08 • 4968 просмотра
Из-за атак рф на Одесскую область движение на границе с Молдовой затруднено: пограничники озвучили альтернативные маршруты
12:39 • 9800 просмотра
Вопрос не в дефиците самолетов, а пилотов: Зеленский прокомментировал потребность в польских МиГ-29
12:26 • 12513 просмотра
Как Одесса неделю живет без света: спасатели показали фотоVideo
12:10 • 10595 просмотра
Украина предложила Польше сотрудничество в сфере противодействия дронам и морской безопасности
Эксклюзив
11:39 • 15857 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
11:08 • 10280 просмотра
СБУ впервые поразила танкер российского «теневого флота» в нейтральных водах Средиземного моряVideo
10:10 • 7928 просмотра
"Прямая линия" путина 2025 года: диктатор выдал новые лживые заявления и отказался от прекращения войныVideo
Эксклюзив
09:00 • 23460 просмотра
Идеальный шторм для золота и "хайп" на серебре в 2025-м: стоит ли украинцам инвестировать в металлы в 2026-м
Эксклюзив
19 декабря, 06:45 • 20215 просмотра
Компенсация военным 50% первого взноса по еОселе: правительство до сих пор не разработало соответствующий порядок
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
1м/с
89%
759мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Пограничники РФ пересекли линию контроля на границе Эстонии и России19 декабря, 05:23 • 13024 просмотра
В воинских частях начали тестировать систему "Имущество": что предусматривается09:27 • 7414 просмотра
В Одесской области после атаки рф движение по трассе Одесса-Рени остановлено, ряд пунктов пропуска на границе закрыты: что нужно знать10:04 • 17017 просмотра
За миллионные растраты "на Буковель, крестины, алкоголь" получили подозрения трое глав профсоюзов: Генпрокурор Кравченко выложил записи разговоров фигурантовVideo10:41 • 14379 просмотра
Спонсор экс-мэра Одессы Гурвица и друг регионала Кивалова: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 4Photo11:05 • 16524 просмотра
публикации
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
Эксклюзив
14:21 • 3400 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
Эксклюзив
11:39 • 15857 просмотра
Спонсор экс-мэра Одессы Гурвица и друг регионала Кивалова: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 4Photo11:05 • 16532 просмотра
Идеальный шторм для золота и "хайп" на серебре в 2025-м: стоит ли украинцам инвестировать в металлы в 2026-м
Эксклюзив
09:00 • 23460 просмотра
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
Эксклюзив
18 декабря, 15:30 • 49964 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Фридрих Мерц
Дональд Трамп
Кароль Навроцкий
Виталий Ким
Актуальные места
Украина
Одесса
Польша
Беларусь
Соединённые Штаты
Реклама
УНН Lite
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы18 декабря, 11:44 • 56572 просмотра
20 дней, чтобы стать первой леди США: появился трейлер документального фильма о Мелании ТрампVideo17 декабря, 19:12 • 38571 просмотра
"Больше вопросов, чем ответов": вышел таинственный трейлер нового фильма Стивена СпилбергаVideo17 декабря, 16:22 • 37070 просмотра
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн17 декабря, 12:18 • 43437 просмотра
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музейPhotoVideo17 декабря, 06:16 • 48432 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Орлан-10
The Economist

ЕС готовится к отмене безвиза для Грузии: первыми под санкции попадут дипломаты

Киев • УНН

 • 66 просмотра

Еврокомиссия опубликовала отчет по механизму приостановления визовых режимов, где отдельное внимание уделено Грузии. Брюссель начнет постепенно ограничивать привилегии для грузинских граждан, начиная с владельцев дипломатических паспортов.

ЕС готовится к отмене безвиза для Грузии: первыми под санкции попадут дипломаты

Европейская комиссия официально опубликовала ежегодный отчет о механизме приостановления визовых режимов, где особое внимание уделено Грузии. Согласно плану, Брюссель начнет постепенно ограничивать привилегии для грузинских граждан, начиная с владельцев дипломатических паспортов. Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в своей соцсети Х, пишет УНН.

Подробности

Первый этап ограничений запланирован на конец года – Еврокомиссия рассмотрит вопрос приостановления безвиза для дипломатов сразу после того, как 30 декабря 2025 года вступят в силу новые профильные правила ЕС. Это станет четким политическим сигналом для действующей власти Грузии относительно недовольства европейских партнеров текущим курсом страны.

Протестующие в Тбилиси требуют международной проверки разгонов акций13.12.25, 19:32 • 4882 просмотра

Если существующие проблемы в отношениях между Тбилиси и Брюсселем не будут решены, Евросоюз готов перейти к более радикальным шагам. Второй этап предусматривает распространение приостановления безвизового режима на все население страны.

Приостановление может быть распространено на все население Грузии, если проблемы не будут решены 

– подчеркнул Йозвяк, ссылаясь на отчет Комиссии. 

Сейчас дальнейшая судьба свободного въезда грузин в Шенгенскую зону зависит от выполнения требований ЕС и стабилизации демократических процессов в государстве.

"Пять минут до диктатуры": Грузия быстро отворачивается от западного курса – Reuters18.11.25, 17:58 • 4182 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Социальная сеть
Дипломатка
Европейская комиссия
Тбилиси
Европейский Союз
Брюссель