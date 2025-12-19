ЕС готовится к отмене безвиза для Грузии: первыми под санкции попадут дипломаты
Еврокомиссия опубликовала отчет по механизму приостановления визовых режимов, где отдельное внимание уделено Грузии. Брюссель начнет постепенно ограничивать привилегии для грузинских граждан, начиная с владельцев дипломатических паспортов.
Европейская комиссия официально опубликовала ежегодный отчет о механизме приостановления визовых режимов, где особое внимание уделено Грузии. Согласно плану, Брюссель начнет постепенно ограничивать привилегии для грузинских граждан, начиная с владельцев дипломатических паспортов. Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в своей соцсети Х, пишет УНН.
Первый этап ограничений запланирован на конец года – Еврокомиссия рассмотрит вопрос приостановления безвиза для дипломатов сразу после того, как 30 декабря 2025 года вступят в силу новые профильные правила ЕС. Это станет четким политическим сигналом для действующей власти Грузии относительно недовольства европейских партнеров текущим курсом страны.
Если существующие проблемы в отношениях между Тбилиси и Брюсселем не будут решены, Евросоюз готов перейти к более радикальным шагам. Второй этап предусматривает распространение приостановления безвизового режима на все население страны.
Сейчас дальнейшая судьба свободного въезда грузин в Шенгенскую зону зависит от выполнения требований ЕС и стабилизации демократических процессов в государстве.
