$42.270.00
49.520.00
ukenru
15:54 • 3784 просмотра
18-летние парни, не ставшие на учет, автоматически получат статус призывника – Минобороны
15:26 • 7122 просмотра
Украина ввела санкции против почти 700 морских судов "теневого флота" рф - Зеленский
15:01 • 7996 просмотра
беларусь передала Украине 114 гражданских лиц: среди них известные белорусские оппозиционеры и украинцыPhoto
13:58 • 10002 просмотра
Зеленский поручил ГУР активизировать работу по освобождению военнопленных до Нового года
13:41 • 10373 просмотра
В Украину из беларуси возвращаются 5 заключенных гражданских - Зеленский
12:30 • 10058 просмотра
Советники США и Украины примут участие в мирных переговорах в Берлине в воскресенье - dpa
Эксклюзив
13 декабря, 11:00 • 11976 просмотра
Астма рядом: почему болезнь может возникнуть внезапно и как уберечь себя
13 декабря, 10:39 • 13520 просмотра
13 из 30 российских ракет и 417 из 465 дронов обезврежены над Украиной, рф атаковала 4 "Кинжалами"
13 декабря, 09:59 • 12183 просмотра
Более миллиона потребителей без света после ночной атаки рф - МВДPhoto
13 декабря, 08:44 • 12658 просмотра
Европа опасается троянского коня для россии в плане Трампа для Украины - Bloomberg
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
12 декабря, 13:07 • 55445 просмотра
Протестующие в Тбилиси требуют международной проверки разгонов акций

Киев • УНН

 • 26 просмотра

Сотни людей в Тбилиси протестуют, требуя международного расследования в отношении спецсредств, использованных во время разгонов митингов в конце 2024 года. Власти Грузии отрицают применение химических веществ, а внутреннее расследование вызвало новые вопросы.

Протестующие в Тбилиси требуют международной проверки разгонов акций

Сотни людей вышли сегодня на акцию протеста в центре Тбилиси. Основное требование участников – проведение международного расследования для установления спецсредств, которые применялись во время разгонов митингов в конце 2024 года, передает УНН со ссылкой на Новости Грузии.

Детали

Протестующие собрались возле Тбилисского концертного зала и направились к зданию парламента Грузии, частично перекрыв проезжую часть.

Участники несли растяжку с надписью "Режим травит" – отсылка к расследованию МВД, в котором высказывалось предположение о возможном применении грузинскими властями химических веществ против демонстрантов.

В США призывают расследовать сообщения СМИ о применении химоружия против протестующих в Грузии04.12.25, 15:52 • 2812 просмотров

Официальный Тбилиси эти обвинения отрицает. Власти провели собственное расследование, однако выводы Службы государственной безопасности вызвали новые вопросы. В СГБ заявили, что 4-5 декабря 2024 года полиция использовала при разгоне протестов раздражающий агент CS в сочетании с растворителем пропиленгликолем — средство, которое применяют силовые структуры в разных странах мира. При этом какие вещества использовались в другие дни разгонов, в ведомстве не уточнили.

Критики власти заявляют, что не доверяют результатам внутренней проверки и настаивают на привлечении международных структур.

Нынешнее шествие стало первой масштабной акцией после очередного ужесточения закона о митингах, добавляет издание.

Парламент Грузии ужесточил требования к протестным акциям: принят новый закон11.12.25, 11:57 • 2831 просмотр

Добавим

На этой неделе парламент, который контролирует партия "Грузинская мечта", в ускоренном порядке принял поправки, заменившие уведомительный порядок проведения акций обязательным согласованием с полицией.

Согласно новым правилам, МВД Грузии имеет право изменить место или маршрут митинга, если сочтет акцию угрозой общественному порядку, работе госорганов, движению транспорта или другим гражданам. Невыполнение требований полиции может повлечь административный арест до 15 суток для участников и до 20 суток – для организаторов. При повторном нарушении для организаторов предусмотрена уже уголовная ответственность – до одного года лишения свободы.

Это уже пятое ужесточение законодательства о митингах с конца 2024 года, когда в Грузии начались массовые протесты после решения властей заморозить переговоры о членстве страны в ЕС.

Антонина Туманова

