Протестующие в Тбилиси требуют международной проверки разгонов акций
Сотни людей в Тбилиси протестуют, требуя международного расследования в отношении спецсредств, использованных во время разгонов митингов в конце 2024 года. Власти Грузии отрицают применение химических веществ, а внутреннее расследование вызвало новые вопросы.
Сотни людей вышли сегодня на акцию протеста в центре Тбилиси. Основное требование участников – проведение международного расследования для установления спецсредств, которые применялись во время разгонов митингов в конце 2024 года, передает УНН со ссылкой на Новости Грузии.
Детали
Протестующие собрались возле Тбилисского концертного зала и направились к зданию парламента Грузии, частично перекрыв проезжую часть.
Участники несли растяжку с надписью "Режим травит" – отсылка к расследованию МВД, в котором высказывалось предположение о возможном применении грузинскими властями химических веществ против демонстрантов.
Официальный Тбилиси эти обвинения отрицает. Власти провели собственное расследование, однако выводы Службы государственной безопасности вызвали новые вопросы. В СГБ заявили, что 4-5 декабря 2024 года полиция использовала при разгоне протестов раздражающий агент CS в сочетании с растворителем пропиленгликолем — средство, которое применяют силовые структуры в разных странах мира. При этом какие вещества использовались в другие дни разгонов, в ведомстве не уточнили.
Критики власти заявляют, что не доверяют результатам внутренней проверки и настаивают на привлечении международных структур.
Нынешнее шествие стало первой масштабной акцией после очередного ужесточения закона о митингах, добавляет издание.
Добавим
На этой неделе парламент, который контролирует партия "Грузинская мечта", в ускоренном порядке принял поправки, заменившие уведомительный порядок проведения акций обязательным согласованием с полицией.
Согласно новым правилам, МВД Грузии имеет право изменить место или маршрут митинга, если сочтет акцию угрозой общественному порядку, работе госорганов, движению транспорта или другим гражданам. Невыполнение требований полиции может повлечь административный арест до 15 суток для участников и до 20 суток – для организаторов. При повторном нарушении для организаторов предусмотрена уже уголовная ответственность – до одного года лишения свободы.
Это уже пятое ужесточение законодательства о митингах с конца 2024 года, когда в Грузии начались массовые протесты после решения властей заморозить переговоры о членстве страны в ЕС.