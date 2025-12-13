Протестувальники у Тбілісі вимагають міжнародної перевірки розгонів акцій
Київ • УНН
Сотні людей у Тбілісі протестують, вимагаючи міжнародного розслідування щодо спецзасобів, використаних під час розгонів мітингів наприкінці 2024 року. Влада Грузії заперечує застосування хімічних речовин, а внутрішнє розслідування викликало нові питання.
Сотні людей вийшли сьогодні на акцію протесту у центрі Тбілісі. Основна вимога учасників – проведення міжнародного розслідування для встановлення спецзасобів, які застосовувалися під час розгонів мітингів наприкінці 2024 року, передає УНН із посиланням на Новини Грузії.
Деталі
Протестувальники зібралися біля Тбіліської концертної зали і попрямували до будівлі парламенту Грузії, частково перекривши проїжджу частину.
Учасники несли розтяжку з написом "Режим труїть" – посилання на розслідування МВС, в якому висловлювалося припущення про можливе застосування грузинською владою хімічних речовин проти демонстрантів.
Офіційний Тбілісі ці звинувачення заперечує. Влада провела власне розслідування, проте висновки Служби державної безпеки викликали нові питання. У СДБ заявили, що 4-5 грудня 2024 року поліція використовувала при розгоні протестів дратівливий агент CS у поєднанні з розчинником пропіленгліколем — засіб, який застосовують силові структури в різних країнах світу. При цьому які речовини використовувалися в інші дні розгонів, у відомстві не уточнили.
Критики влади заявляють, що не довіряють результатам внутрішньої перевірки та наполягають на залученні міжнародних структур.
Нинішня хода стала першою масштабною акцією після чергового посилення закону про мітинги, додає видання.
Додамо
Цього тижня парламент, який контролює партія "Грузинська мрія", в прискореному порядку ухвалив поправки, що замінили повідомчий порядок проведення акцій обов'язковим узгодженням з поліцією.
Згідно з новими правилами, МВС Грузії має право змінити місце або маршрут мітингу, якщо вважатиме акцію загрозою громадському порядку, роботі держорганів, рухом транспорту або іншим громадянам. Невиконання вимог поліції може спричинити адміністративний арешт до 15 діб для учасників та до 20 діб – для організаторів. При повторному порушенні для організаторів передбачено вже кримінальну відповідальність – до одного року позбавлення волі.
Це вже п'яте посилення законодавства про мітинги з кінця 2024 року, коли в Грузії почалися масові протести після рішення влади заморозити переговори щодо членства країни в ЄС.