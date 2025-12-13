$42.270.00
18-річні хлопці, які не стали на облік, автоматично отримають статус призовника - Міноборони
15:26 • 7096 перегляди
Україна ввела санкції проти майже 700 морських суден “тіньового флоту” рф - Зеленський
15:01 • 7978 перегляди
білорусь передала Україні 114 цивільних: серед них відомі білоруські опозиціонери та українціPhoto
13:58 • 9992 перегляди
Зеленський доручив ГУР активізувати роботу для звільнення військовополонених до Нового року
13:41 • 10367 перегляди
В Україну з білорусі повертаються 5 ув'язнених цивільних - Зеленський
12:30 • 10048 перегляди
Радники США та України відвідають мирні переговори в Берліні в неділю - dpa
Ексклюзив
13 грудня, 11:00 • 11973 перегляди
Астма поруч: чому хвороба може виникнути раптово і як уберегти себе
13 грудня, 10:39 • 13519 перегляди
13 з 30 російських ракет та 417 з 465 дронів знешкодили над Україною, рф атакувала 4 "Кинджалами"
13 грудня, 09:59 • 12182 перегляди
Понад мільйон споживачів без світла після нічної атаки рф - МВСPhoto
13 грудня, 08:44 • 12657 перегляди
Європа побоюється троянського коня для росії в плані Трампа для України - Bloomberg
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
12 грудня, 13:07 • 55438 перегляди
Протестувальники у Тбілісі вимагають міжнародної перевірки розгонів акцій

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Сотні людей у Тбілісі протестують, вимагаючи міжнародного розслідування щодо спецзасобів, використаних під час розгонів мітингів наприкінці 2024 року. Влада Грузії заперечує застосування хімічних речовин, а внутрішнє розслідування викликало нові питання.

Протестувальники у Тбілісі вимагають міжнародної перевірки розгонів акцій

Сотні людей вийшли сьогодні на акцію протесту у центрі Тбілісі. Основна вимога учасників – проведення міжнародного розслідування для встановлення спецзасобів, які застосовувалися під час розгонів мітингів наприкінці 2024 року, передає УНН із посиланням на Новини Грузії.

Деталі

Протестувальники зібралися біля Тбіліської концертної зали і попрямували до будівлі парламенту Грузії, частково перекривши проїжджу частину.

Учасники несли розтяжку з написом "Режим труїть" – посилання на розслідування МВС, в якому висловлювалося припущення про можливе застосування грузинською владою хімічних речовин проти демонстрантів.

У США закликають розслідувати повідомлення ЗМІ про застосування хімзброї проти протестувальників у Грузії04.12.25, 15:52 • 2812 переглядiв

Офіційний Тбілісі ці звинувачення заперечує. Влада провела власне розслідування, проте висновки Служби державної безпеки викликали нові питання. У СДБ заявили, що 4-5 грудня 2024 року поліція використовувала при розгоні протестів дратівливий агент CS у поєднанні з розчинником пропіленгліколем — засіб, який застосовують силові структури в різних країнах світу. При цьому які речовини використовувалися в інші дні розгонів, у відомстві не уточнили.

Критики влади заявляють, що не довіряють результатам внутрішньої перевірки та наполягають на залученні міжнародних структур.

Нинішня хода стала першою масштабною акцією після чергового посилення закону про мітинги, додає видання.

Парламент Грузії посилив вимоги до протестних акцій: ухвалено новий закон11.12.25, 11:57 • 2831 перегляд

Додамо

Цього тижня парламент, який контролює партія "Грузинська мрія", в прискореному порядку ухвалив поправки, що замінили повідомчий порядок проведення акцій обов'язковим узгодженням з поліцією.

Згідно з новими правилами, МВС Грузії має право змінити місце або маршрут мітингу, якщо вважатиме акцію загрозою громадському порядку, роботі держорганів, рухом транспорту або іншим громадянам. Невиконання вимог поліції може спричинити адміністративний арешт до 15 діб для учасників та до 20 діб – для організаторів. При повторному порушенні для організаторів передбачено вже кримінальну відповідальність – до одного року позбавлення волі.

Це вже п'яте посилення законодавства про мітинги з кінця 2024 року, коли в Грузії почалися масові протести після рішення влади заморозити переговори щодо членства країни в ЄС.

Антоніна Туманова

Новини Світу
Сутички
Грузинська мрія
Тбілісі
Європейський Союз