Венецианская комиссия опубликовала выводы относительно законопроекта, который ограничивает права ЛГБТ: Грузию призвали его не принимать, ведь он может создать враждебную атмосферу об этом пишет Эхо Кавказа, передает УНН.

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Указано, что Венецианская комиссия выразила сожаление из-за того, что большинство парламента Грузии вынесло этот законопроект в повестку дня даже на фоне длительных массовых протестов, политической и общественной напряженности.

В выводах комиссии указано, что авторы не приняли во внимание предостережения международных наблюдателей. Следовательно, перед принятием правок, парламенту Грузии порекомендовали провести аргументированный анализ с привлечением всех слоев общества, экспертами и специалистами соответствующих секторов.

"Такой анализ должен проводиться в течение определенного периода времени и должен быть обнародован. Время, подходящее для беспристрастных консультаций, чтобы обеспечить справедливую и беспристрастную оценку рассматриваемых вопросов", - говорится в заключении.

Там отметили, что даже само предложение пакета из 19 законопроектов "создает риск возникновения враждебной и стигматизирующей атмосферы в отношении ЛГБТ в Грузии".

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