Венеційська комісія закликала Грузію не приймати законопроєкт для обмеження прав ЛГБТ

Венеційська комісія опублікувала висновки щодо законопроєкту, який обмежує права ЛГБТ: Грузію закликали його не приймати, адже він може створити ворожу атмосферу Про це пише Ехо Кавказу, передає УНН.

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Вказано, що Венеційська комісія висловила жаль через те, що більшість парламенту Грузії винесла цей законопроєкт до порядку денного навіть на тлі тривалих масових протестів, політичної та суспільної напруженості.

У висновках комісії вказано, що автори не взяли до уваги перестороги міжнародних спостерігачів. Відтак, перед ухваленням правок, парламенту Грузії порекомендували провести аргументований аналіз із залученням усіх прошарків суспільства, експертами і фахівцями відповідних секторів.

"Такий аналіз має проводитися протягом певного періоду часу і має бути оприлюднений. У час, придатний для неупереджених консультацій, щоб забезпечити справедливу та неупереджену оцінку питань, що розглядаються", - йдеться у висновку.