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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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Виглядає краще, ніж під час останньої зустрічі: омбудсмен Грузії відвідав Саакашвілі

Київ • УНН

 • 27325 перегляди

Народний захисник Грузії Леван Йоселіані відвідав ув'язненого експрезидента Міхеїла Саакашвілі в тбіліській клініці "Вівамеді", зазначивши, що стан Саакашвілі покращився.

Виглядає краще, ніж під час останньої зустрічі: омбудсмен Грузії відвідав Саакашвілі

Народний захисник Грузії Леван Йоселіані відвідав ув'язнених у клініці Vivamedi у Тбілісі, зокрема зустрівся з третім президентом Михайлом Саакашвілі, передає УНН із посиланням на "Новини Грузія".

"Він не звертався ні до мене, ні при мені до лікарів з конкретними проханнями", — сказав Йоселіані.

За його словами, він має враження, що Саакашвілі зараз виглядає краще, ніж під час останньої зустрічі.

Саакашвілі подякував апарату омбудсмена за постійний моніторинг ситуації.

На запитання, чи обговорюється переведення Саакашвілі з клініки до тюремної камери, Йоселіані відповів, що "це питання не стоїть на порядку денному".

Востаннє консиліум лікарів, скликаний омбудсменом, подав свій звіт про стан Саакашвілі у лютому цього року. У звіті наголошувалося на позитивній динаміці, при цьому наголошувалося, що ситуація все одно вимагає постійного медичного нагляду.

Саакашвілі програв у Європейському суді справу про порушення його прав Грузією23.05.24, 12:50 • 32899 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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