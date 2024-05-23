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Саакашвілі програв у Європейському суді справу про порушення його прав Грузією

Саакашвілі програв у Європейському суді справу про порушення його прав Грузією

Київ • УНН

 • 32853 перегляди

Європейський суд з прав людини постановив, що в кримінальному провадженні проти Міхеїла Саакашвілі в Грузії не було порушення його прав, визнавши звинувачення обґрунтованими, а судовий розгляд справедливим.

Європейський суд з прав людини заявив, що немає підстав сумніватися у справедливості кримінального провадження проти колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі. Про це йдеться у заяві ЄСПЛ, передає УНН

Деталі

Як повідомляється, справа "Саакашвілі проти Грузії" (№№ 6232/20 і 22394/20) стосувалася двох окремих груп кримінальних проваджень, порушених проти Міхеїла Саакашвілі. 

Перша серія розглядів стосувалася нападу 2005 року на члена парламенту, а друга - його помилування 2008 року чотирьох колишніх високопоставлених співробітників міністерства внутрішніх справ, засуджених за вбивство. 

У заяві ЄСПЛ йдеться, що обидва провадження відбулися після того, як у 2012 році новосформований уряд офіційно оголосив, що розслідування злочинів минулого буде ключовим пріоритетом.

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У сьогоднішньому рішенні у цій справі Європейський суд з прав людини:

  • постановив одноголосно, що не було порушень статті 6 §§ 1 і 3 (d) (право на справедливий судовий розгляд / право на присутність і допит свідків) Європейської конвенції з прав людини щодо того, як національні суди розглядали докази проти Саакашвілі, чи передбачуваної відсутності незалежності або неупередженості судді, який розглядав другу кримінальну справу проти нього; 
  • 5 голосами проти 2 вирішив, що не було порушень статті 7 (відсутність покарання без закону) Європейської конвенції.

Саакашвілі міг розумно передбачити, з огляду на конкретні обставини справи, що використання його повноважень щодо помилування для перекручення ходу правосуддя у справі про вбивство призведе до його кримінальної відповідальності за грузинським законодавством

- йдеться у заяві суду. 

Суд також відхилив як неприйнятні скарги Саакашвілі за статтею 18 (обмеження на використання обмежень прав) Конвенції.  ЄСПЛ  встановив, що Саакашвілі не обґрунтував своє твердження про те, що за його переслідуванням стояв прихований мотив - перешкоджання його участі в грузинській політиці. 

У зв'язку з цим суд взяв до уваги, що обвинувачення, висунуті проти Саакашвілі, були серйозними та обґрунтованими, що в матеріалах справи містилася значна кількість як прямих, так і непрямих доказів проти нього, що національні суди провели повністю змагальний процес, під час якого його адвокат мав можливість допитати всіх основних свідків та іншим чином оскаржити докази проти нього, і що, перш за все, судові рішення були належним чином вмотивованими

- йдеться у заяві суду.

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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