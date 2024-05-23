Саакашвили проиграл в Европейском суде дело о нарушении его прав Грузией

Европейский суд по правам человека заявил, что нет оснований сомневаться в справедливости уголовного производства против бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили. Об этом говорится в заявлении ЕСПЧ, передает УНН.

Детали

Как сообщается, дело «Саакашвили против Грузии» (№№ 6232/20 и 22394/20) касалось двух отдельных групп уголовных производств, возбужденных против Михеила Саакашвили.

Первая серия разбирательств касалась нападения 2005 года на члена парламента, а вторая - его помилования в 2008 году четырех бывших высокопоставленных сотрудников министерства внутренних дел, осужденных за убийство.

В заявлении ЕСПЧ говорится, что оба производства произошли после того, как в 2012 году новосформированное правительство официально объявило, что расследование преступлений прошлого будет ключевым приоритетом.

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В сегодняшнем решении по этому делу Европейский суд по правам человека:

постановил единогласно, что не было нарушений статьи 6 §§ 1 и 3 (d) (право на справедливое судебное разбирательство / право на присутствие и допрос свидетелей) Европейской конвенции по правам человека относительно того, как национальные суды рассматривали доказательства против Саакашвили, или предполагаемого отсутствия независимости или беспристрастности судьи, который рассматривал второе уголовное дело против него;

5 голосами против 2 решил, что не было нарушений статьи 7 (отсутствие наказания без закона) Европейской конвенции.



Саакашвили мог разумно предвидеть, учитывая конкретные обстоятельства дела, что использование его полномочий по помилованию для искажения хода правосудия по делу об убийстве приведет к его уголовной ответственности по грузинскому законодательству - говорится в заявлении суда.

Суд также отклонил как неприемлемые жалобы Саакашвили по статье 18 (ограничение на использование ограничений прав) Конвенции. ЕСПЧ установил, что Саакашвили не обосновал свое утверждение о том, что за его преследованием стоял скрытый мотив - препятствование его участию в грузинской политике.

В связи с этим суд принял во внимание, что обвинения, выдвинутые против Саакашвили, были серьезными и обоснованными, что в материалах дела содержалось значительное количество как прямых, так и косвенных доказательств против него, что национальные суды провели полностью состязательный процесс, во время которого его адвокат имел возможность допросить всех основных свидетелей и иным образом оспорить доказательства против него, и что, прежде всего, судебные решения были надлежащим образом мотивированными - говорится в заявлении суда.

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