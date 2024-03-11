В Украине отвергли требования Грузии о выдаче чиновников времен Саакашвили и предложили свой план "нормализации отношений"

Председатель фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия резко отреагировал на требования грузинских властей выдать чиновников времен президентства Саакашвили и предложил свой план "нормализации отношений", передает УНН.

По словам Арахамии, "прокремлевские власти Грузии выдвигают какие-то требования по выдаче наших граждан для "нормализации отношений".

"Если действительно говорить о "нормализации", то для этого есть план:

1. Выпустить из тюрьмы и вернуть нашего гражданина Михеила Саакашвили.

2. Прекратить прямое авиасообщение с рф, чего требует сам грузинский народ.

3. Прекратить помогать агрессору уклоняться от санкций", - отметил Арахамия и добавил, что после реализации этого плана "нормализация отношений будет происходить легко".

Контекст

Тбилиси предложил украинским властям выдать "преступников, которые сейчас занимают высокие должности в украинской власти".

Речь идет о бывших чиновниках Грузии во времена президентства Михаила Саакашвили, которые сейчас занимают должности в Украине - на родине после смены власти их приговорили к различным срокам заключения.

Поводом для заявления стало публичное появление бывшего министра юстиции Зураба Адеишвили - в составе официальной делегации он посетил Германию, как советник генпрокурора Украины.

Кроме Адеишвили, в заявлении также упоминается Георгий Лорткипанидзе, который занимает должность заместителя председателя Службы контрразведки Украины.

Впоследствии стало известно, что прокуратура Грузии направила в Бельгию и Германию запрос на арест и экстрадицию Зураба Адеишвили.