Президент Грузии прокомментировала возможное помилование Саакашвили
Киев • УНН
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что решение о помиловании заключенного экс-президента Михеила Саакашвили является исключительно ее моральной ответственностью.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили прокомментировала возможное помилование заключенного экс-президента Михеила Саакашвили и назвала это "собственной моральной ответственностью". Об этом сообщает "Эхо Кавказа", пишет УНН.
Детали
По словам Саломи Зурабишвили, решение о том, помиловать заключенного экс-президент или нет, является ее моральной ответственностью, и никто не может повлиять на это.
Свободные и честные выборы не зависят от того, где будет Саакашвили. Он не заключенный политический оппонент, он не навальный. Он бывший президент, у которого за его правление было много всего, что я даже не знаю, как назвать,
Зурабишвили также отметила, что "с точки зрения репутации" было бы гораздо лучше, если бы Саакашвили находился где-то в другом месте.
Напомним
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что его жизни в тюрьме угрожает опасность, и сравнивает себя с убитым "критиком кремля" алексеем навальным.
Президент Грузии прокомментировала возможное помилование Саакашвили
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что решение о помиловании заключенного экс-президента Михеила Саакашвили является исключительно ее моральной ответственностью.
Эрдоган заявил о поддержке Формулы мира Украины и снова предложил "мирные переговоры"
Турция готова принять мирные переговоры между россией и Украиной.
Буданов об освобождении Залужного: Если все было прекрасно, то почему мы находимся там, где есть?
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины считает, что вряд ли между Владимиром Зеленским и Валерием Залужным были личные разногласия.
Три за утро: Силы обороны "отминусовали" еще два российских Су-34
Сегодня украинские военные уничтожили еще два российских истребителя-бомбардировщика Су-34 на Авдеевском и Мариупольском направлениях.
Прокудин показал последствия обстрела оккупантами многоквартирного дома в Херсоне
32-летний мужчина получил взрывное ранение и травму плеча после того, как 28 февраля российский снаряд попал в многоквартирный дом в Днепровском районе Херсона.
На левобережье Днепра враг прибегнул к четырем штурмам, понес потери и отошел - Силы обороны Юга
Силы обороны юга Украины сообщили, что российские войска потеряли 54 солдата, 8 орудий и различную технику во время 4 попыток штурма левого берега Днепра.
Премьер Франции считает россию угрозой и поддерживает заявление Макрона об отправке французской армии в Украину
Франция может направить военнослужащих в Украину для тренировки украинских сил или помощи в защите границ, при этом французские солдаты не будут участвовать в прямых боевых действиях.
российские пилоты меньше наглеют после сбития более десятка Су-34 - Игнат
российские пилоты стали менее "наглыми" после того, как в феврале Украина сбила более десятка их самолетов.
После заявления об отставке Макконнелла, Украина теряет одного из основных сторонников среди республиканцев в Сенате
С отставкой Макконнелла с должности лидера республиканцев в Сенате Украина теряет важного союзника в принятии двухпартийных пакетов помощи.
Канцлер Австрии предостерег от "спирали эскалации" в войне рф против Украины
Канцлер Австрии Карл Нехаммер предостерег от "спирали эскалации" в войне рф против Украины и указал, что нужны новые решения для ее мирного завершения, в том числе с привлечением стран БРИКС, таких как Китай и Индия.