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Президент Грузии прокомментировала возможное помилование Саакашвили

Президент Грузии прокомментировала возможное помилование Саакашвили

Киев  •  УНН

29 февраля 2024, 09:46  •  6600 просмотра

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что решение о помиловании заключенного экс-президента Михеила Саакашвили является исключительно ее моральной ответственностью.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили прокомментировала возможное помилование заключенного экс-президента Михеила Саакашвили и назвала это "собственной моральной ответственностью". Об этом сообщает "Эхо Кавказа", пишет УНН.

Детали

По словам Саломи Зурабишвили, решение о том, помиловать заключенного экс-президент или нет, является ее моральной ответственностью, и никто не может повлиять на это.

Свободные и честные выборы не зависят от того, где будет Саакашвили. Он не заключенный политический оппонент, он не навальный. Он бывший президент, у которого за его правление было много всего, что я даже не знаю, как назвать,

- сказала она.

Зурабишвили также отметила, что "с точки зрения репутации" было бы гораздо лучше, если бы Саакашвили находился где-то в другом месте.

Напомним

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что его жизни в тюрьме угрожает опасность, и сравнивает себя с убитым "критиком кремля" алексеем навальным.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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