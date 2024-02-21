Саакашвілі заявив, що може стати ще одним ліквідованим ворогом путіна

Експрезидент Грузії Михайло Саакашвілі вважає, що його життя перебуває в небезпеці доти, доки він залишається в ув'язненні в Грузії, передає УНН із посиланням на "Новини Грузія".

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На судовому засіданні в середу Саакашвілі нагадав, що президент рф володимир путін часто порівнював його з лідером російської опозиції Олексієм Навальним, смерть якого у в'язниці викликала широкий міжнародний резонанс та засудження.

"Він [володимир путін] всіляко позначав, що Михайло Саакашвілі та Навальний були його ворогами "номер один". Одного ворога "номер один" він усунув, другий – у його руках, оскільки все, що стосується пенітенціарної системи Грузії, від початку до кінця контролюється, зокрема, російськими спецслужбами, і ми це добре знаємо. Однак я на зло ворогові планую боротися, обов'язково боротися за вас. Для мене моє життя нічого не означає. Свою свободу та життя я поклав до ніг грузинського народу", - сказав Саакашвілі.

На думку політика, ризики для його життя зросли після початку війни в Україні. Він нагадав, що є головою Національної ради реформ України та назвав президента України Володимира Зеленського своїм "безпосереднім шефом".

"До цього вбили Політковську, яку я дуже добре знав, Нємцова, з яким я мав багато незгод, але з яким я дуже дружив, а тепер Навального. путін також публічно висловив бажання підвісити мене за одне місце, путін із самого початку погрожував, що я потраплю до в'язниці, з самого початку погрожував, що я неодмінно знищу фізично", — сказав Саакашвілі.

Політик заявив про підтримку вдови Юлії Навальної, яка пообіцяла продовжувати справу чоловіка. Він також висловив солідарність російському опозиціонеру Володимиру Кара-Мурзі, якого заарештували у квітні 2022 року за поширення "фейків" про дії російської армії в Україні.

Додамо

За даними ЗМІ, у правлячій партії "Грузинська мрія" незадоволені заявами, у яких Саакашвілі порівнюють із Навальним. У грузинському керівництві наголошують на "доречності" таких паралелей. Партія влади попереджає громадськість про запуск "нової, дуже великої кампанії як усередині країни, так і за її межами" щодо дострокового звільнення Саакашвілі.

На цьому фоні партія експрезидента "Єдиний національний рух" почала збирати підписи із закликом до глави держави Саломи Зурабішвілі помилувати Саакашвілі.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський на Мюнхенській конференції з безпеки також провів паралелі між Навальним та Саакашвілі, закликавши Зурабішвілі помилувати експрезидента Грузії.