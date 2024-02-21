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Саакашвили заявил, что может стать еще одним ликвидированным врагом путина

Саакашвили заявил, что может стать еще одним ликвидированным врагом путина

Киев  •  УНН

21 февраля 2024, 16:07  •  11045 просмотра

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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что его жизни в тюрьме угрожает опасность, и сравнивает себя с убитым "критиком кремля" Алексеем Навальным.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что его жизнь находится в опасности до тех пор, пока он остается в заключении в Грузии, передает УНН со ссылкой на "Новости Грузия".

Детали

На судебном заседании в среду Саакашвили напомнил, что президент рф владимир путин часто сравнивал его с лидером российской оппозиции Алексеем Навальным, смерть которого в тюрьме вызвала широкий международный резонанс и осуждение.

"Он (владимир путин) всячески обозначал, что Михаил Саакашвили и Навальный были его врагами "номер один". Одного врага "номер один" он устранил, второй - в его руках, поскольку все, что касается пенитенциарной системы Грузии, от начала до конца контролируется, в том числе, российскими спецслужбами, и мы это хорошо знаем. Однако я назло врагу планирую бороться, обязательно бороться за вас. Для меня моя жизнь ничего не значит. Свою свободу и жизнь я положил к ногам грузинского народа", - сказал Саакашвили.

По мнению политика, риски для его жизни возросли после начала войны в Украине. Он напомнил, что является председателем Национального совета реформ Украины и назвал президента Украины Владимира Зеленского своим "непосредственным шефом".

"До этого убили Политковскую, которую я очень хорошо знал, Немцова, с которым я имел много разногласий, но с которым я очень дружил, а теперь Навального. путин также публично выразил желание подвесить меня за одно место, путин с самого начала угрожал, что я попаду в тюрьму, с самого начала угрожал, что я непременно уничтожу физически", - сказал Саакашвили.

Политик заявил о поддержке вдовы Юлии Навальной, которая пообещала продолжать дело мужа. Он также выразил солидарность российскому оппозиционеру Владимиру Кара-Мурге, которого арестовали в апреле 2022 года за распространение "фейков" о действиях российской армии в Украине.

Добавим

По данным СМИ, в правящей партии "Грузинская мечта" недовольны заявлениями, в которых Саакашвили сравнивают с Навальным. В грузинском руководстве отмечают "уместность" таких параллелей. Партия власти предупреждает общественность о запуске "новой, очень большой кампании как внутри страны, так и за ее пределами" по досрочному освобождению Саакашвили.

На этом фоне партия экс-президента "Единое национальное движение" начала собирать подписи с призывом к главе государства Саломе Зурабишвили помиловать Саакашвили.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на Мюнхенской конференции по безопасности также провел параллели между Навальным и Саакашвили, призвав Зурабишвили помиловать экс-президента Грузии.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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