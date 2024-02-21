Саакашвили заявил, что может стать еще одним ликвидированным врагом путина
Киев • УНН
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что его жизни в тюрьме угрожает опасность, и сравнивает себя с убитым "критиком кремля" Алексеем Навальным.
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что его жизнь находится в опасности до тех пор, пока он остается в заключении в Грузии, передает УНН со ссылкой на "Новости Грузия".
Детали
На судебном заседании в среду Саакашвили напомнил, что президент рф владимир путин часто сравнивал его с лидером российской оппозиции Алексеем Навальным, смерть которого в тюрьме вызвала широкий международный резонанс и осуждение.
"Он (владимир путин) всячески обозначал, что Михаил Саакашвили и Навальный были его врагами "номер один". Одного врага "номер один" он устранил, второй - в его руках, поскольку все, что касается пенитенциарной системы Грузии, от начала до конца контролируется, в том числе, российскими спецслужбами, и мы это хорошо знаем. Однако я назло врагу планирую бороться, обязательно бороться за вас. Для меня моя жизнь ничего не значит. Свою свободу и жизнь я положил к ногам грузинского народа", - сказал Саакашвили.
По мнению политика, риски для его жизни возросли после начала войны в Украине. Он напомнил, что является председателем Национального совета реформ Украины и назвал президента Украины Владимира Зеленского своим "непосредственным шефом".
"До этого убили Политковскую, которую я очень хорошо знал, Немцова, с которым я имел много разногласий, но с которым я очень дружил, а теперь Навального. путин также публично выразил желание подвесить меня за одно место, путин с самого начала угрожал, что я попаду в тюрьму, с самого начала угрожал, что я непременно уничтожу физически", - сказал Саакашвили.
Политик заявил о поддержке вдовы Юлии Навальной, которая пообещала продолжать дело мужа. Он также выразил солидарность российскому оппозиционеру Владимиру Кара-Мурге, которого арестовали в апреле 2022 года за распространение "фейков" о действиях российской армии в Украине.
Добавим
По данным СМИ, в правящей партии "Грузинская мечта" недовольны заявлениями, в которых Саакашвили сравнивают с Навальным. В грузинском руководстве отмечают "уместность" таких параллелей. Партия власти предупреждает общественность о запуске "новой, очень большой кампании как внутри страны, так и за ее пределами" по досрочному освобождению Саакашвили.
На этом фоне партия экс-президента "Единое национальное движение" начала собирать подписи с призывом к главе государства Саломе Зурабишвили помиловать Саакашвили.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на Мюнхенской конференции по безопасности также провел параллели между Навальным и Саакашвили, призвав Зурабишвили помиловать экс-президента Грузии.
Саакашвили заявил, что может стать еще одним ликвидированным врагом путина
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что его жизни в тюрьме угрожает опасность, и сравнивает себя с убитым "критиком кремля" Алексеем Навальным.
В МВД показали как выглядит прифронтовой город в Донецкой области
Министерство внутренних дел показало кадры разрушенного города Курахово в Донецкой области, где в результате обстрелов со стороны российских войск, оккупировавших эту территорию, были разрушены детские сады и школы.
Из Авдеевки рф начала перебрасывать уцелевшие подразделения на другие участки фронта - Жорин
российские подразделения, оставшиеся в Авдеевке, начали передислокацию на другие участки фронта, поскольку ситуация там становится все более сложной.
В Ровно угорела целая семья: в больницу попали пять человек, в том числе четыре ребенка
Женщина и четверо детей в Ровно были госпитализированы с предварительным диагнозом "отравление угарным газом" после того, как отравились газом в собственном жилом доме.
Швейцария активизировала борьбу с обходом санкций против рф
Швейцария усиливает усилия по обеспечению соблюдения санкций против россии, расследуя возможные обходные пути через швейцарские банки и компании.
В оккупированном Крыму россияне планируют ввести систему военной подготовки для детей - Центр нацсопротивления
россияне планируют ввести общенациональную систему военной подготовки детей на оккупированных украинских территориях и рассматривают возможность запуска региональных отделений "юнармии".
Вражеские "шахеды" ночью атаковали места проживания ВПЛ в Донецкой области: есть пострадавшие - Лубинец
Российская армия ночью атаковала два места проживания внутренне перемещенных лиц в Доброполье Донецкой области, ранив двух гражданских лиц.
Дело Князева в ближайшее время могут направить в суд - Клименко
Дело бывшего председателя Верховного Суда Всеволода Князева, задержанного за взятки на общую сумму 2,7 миллиона долларов, вот-вот будет передано в суд.
В Одесской обладминистрации рассказали о состоянии медицины после массового увольнения неэффективных управленцев
Замена неэффективных руководителей в областных медицинских центрах Одесской области привела к таким улучшениям, как привлечение нового медицинского оборудования через международных партнеров, завершение планов по установке нового линейного ускорителя и удвоение финансирования онкологического центра.
Электронные рапорты и удостоверение защитника: Минобороны создает мобильное приложение для военных "Армия+"
Министерство обороны разрабатывает мобильное приложение "Армия+" для оцифровки военных документов и услуг. Приложение разрабатывается Министерством обороны совместно с Министерством цифровой трансформации. Запуск приложения ожидается летом.