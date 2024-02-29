Президентка Грузії прокоментувала можливе помилування Саакашвілі

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі прокоментувала можливе помилування ув'язненого експрезидента Міхеїла Саакашвілі та назвала це "власною моральною відповідальністю". Про це повідомляє "Ехо Кавказу", пише УНН.

Деталі

За словами Саломі Зурабішвілі, рішення про те, помилувати ув'язненого експрезидент чи ні, є її моральною відповідальністю, і ніхто не може вплинути на це.

Вільні та чесні вибори не залежать від того, де буде Саакашвілі. Він не ув'язнений політичний опонент, він не навальний. Він колишній президент, у якого за його правління було багато всього, що я навіть не знаю, як назвати,