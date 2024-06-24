Народный защитник Грузии Леван Йоселиани посетил заключенных в клинике Vivamedi в Тбилиси, в частности встретился с третьим президентом Михаилом Саакашвили, передает УНН со ссылкой на "Новости Грузия".

"Он не обращался ни ко мне, ни при мне к врачам с конкретными просьбами", - сказал Йоселиани.

По его словам, он имеет впечатление, что Саакашвили сейчас выглядит лучше, чем во время последней встречи.

Саакашвили поблагодарил аппарат омбудсмена за постоянный мониторинг ситуации.

На вопрос, обсуждается ли перевод Саакашвили из клиники в тюремную камеру, Йоселиани ответил, что "этот вопрос не стоит на повестке дня".

Последний раз консилиум врачей, созванный омбудсменом, подал свой отчет о состоянии Саакашвили в феврале этого года. В отчете отмечалась положительная динамика, при этом отмечалось, что ситуация все равно требует постоянного медицинского наблюдения.

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