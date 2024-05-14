Во время финального рассмотрения закона об "иноагентах" в парламенте Грузии произошла драка

В парламенте Грузии во время рассмотрения в финальном чтении законопроекта об "иноагентах", споры между депутатами переросли в физические столкновения. Об этом пишет УНН со ссылкой на телеканал Georgian Public Broadcaster.

Детали

Перепалка началась во время выступления оппозиционера, главы "Единого национального движения" Левана Хабеишвили, когда депутат от "Грузинской мечты" Дмитрий (Дито) Самхарадзе выкрикнул несколько оскорбительных фраз в адрес оппонента.

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Некоторые утверждают, что он также бросил бутылку в Хабеишвили, однако зафиксировать этот момент на камеру не удалось.

Впоследствии бурные споры переросли в физические столкновения. Всего в драке участвовали около 20 депутатов. Член парламентского большинства Рима Берадзе ударила по голове члена "Стратегии Агмашнебели" Паату Манджгаладзе папкой с бумагами, а лидеру партии Георгию Вашадзе пригрозила планшетом.

Дополнение

Юридический комитет парламента Грузии рассмотрел и поддержал закон об "иноагентах" в третьем чтении за 67 секунд.Председатель комитета Анри Оханашвили заявил, что третье чтение документа предусматривает лишь редакционные поправки, которых у депутатов правящей партии не оказалось.

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Напомним

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в очередной раз призвала правящую партию "Грузинская мечта" отозвать закон об "иноагентах".

Также глава страны озвучила альтернативное предложение: отложить дату вступления в силу закона до 1 ноября, после того, которую стране пройдут парламентские выборы.