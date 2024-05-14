Під час фінального розгляду закону про "іноагентів" у парламенті Грузії сталась бійка
Київ • УНН
Під час фінального читання суперечливого закону про "іноземних агентів" суперечки між грузинськими депутатами переросли у фізичні сутички.
У парламенті Грузії під час розгляду у фінальному читанні законопроєкту про "іноагентів", суперечки між депутати переросли у фізичні сутички. Про це пише УНН з посиланням на телеканал Georgian Public Broadcaster.
Деталі
Перепалка почалася під час виступу опозиціонера, голови "Єдиного національного руху" Левана Хабеішвілі, коли депутат від "Грузинської мрії" Дмитро (Діто) Самхарадзе вигукнув кілька образливих фраз на адресу опонента.
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Дехто стверджує, що він також кинув пляшку в Хабеїшвілі, проте зафіксувати цей момент на камеру не вдалося.
Згодом бурхливі суперечки переросли у фізичні сутички. Загалом у бійці брали участь близько 20 депутатів. Член парламентської більшості Риму Берадзе вдарила по голові члена "Стратегії Агмашнебелі" Паату Манджгаладзе папкою з паперами, а лідеру партії Георгію Вашадзе пригрозила планшетом.
Доповнення
Юридичний комітет парламенту Грузії розглянув і підтримав закон про "іноагентів" у третьому читанні за 67 секунд.Голова комітету Анрі Оханашвілі заявив, що третє читання документа передбачає лише редакційні поправки, яких у депутатів правлячої партії не виявилося.
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Нагадаємо
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі вчергове закликала правлячу партію "Грузинська мрія" відкликати закон про "іноагентів".
Також очільниця країни озвучила альтернативну пропозицію: відкласти дату набрання чинності законом до 1 листопада, після того, яку країні пройдуть парламентські вибори.