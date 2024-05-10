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Голова парламенту Грузії відмовився зустрічатися із делегацією ЄС

Голова парламенту Грузії відмовився зустрічатися із делегацією ЄС

Київ • УНН

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Спікер грузинського парламенту Шалва Папуашвілі відмовився зустрітися з делегацією ЄС, яка прибула на тлі протестів проти суперечливого закону про "іноземних агентів", заявивши, що їхній візит може заохотити радикальні дії опозиції.

Голова парламенту Грузії Шалва Папуашвілі відмовився зустрічатися із делегацією ЄС, бо "вони не врахували ради голови парламенту", передає УНН із посиланням на Грузія Online.

Голови комітетів із закордонних справ низки країн висловили бажання здійснити візит. Я сказав їм, що зараз невідповідний час для цього, можливо, радикальна опозиція скористається для заохочення радикальних дій 

- заявив голова парламенту Грузії Шалва Папуашвілі.

За словами Папуашвілі, вони не врахували ради голови парламенту.

"Голови комітетів із зовнішніх зв'язків парламентів низки країн, в основному країн Балтії, Німеччини, Польщі та Чехії, висловили бажання здійснити візит, у тому числі бажання зустрітися зі мною. Я сказав їм, що зараз не найкращий час для візиту.

Оскільки третє читання законопроекту пройде 13-14 травня, у понеділок і вівторок, для предметної розмови поки що не найкращий час, і краще, щоб це було вже після обговорень. Ми готові до будь-якого обговорення та цінуємо колегіальну співпрацю з парламентами. Оскільки вони планували і збираються приїхати з огляду на те, що протести в минулому мали насильницький характер і поступово розкриваються плани більш жорстоких акцій, їх візит може бути використаний радикальною опозицією як стимул для радикальних дій. Тому я сказав їм мати це на увазі, тому що ми бачимо, що радикальна опозиція має насильницькі плани, і вони можуть використати їхню присутність тут, щоб знову атакувати парламент. Я не зможу зустрітися, тому що понеділок-вівторок – обговорення питань. Я готовий зустрітися у будь-який час, але для справи та предметного обговорення було б краще, якби вони приїхали після цих обговорень. На жаль, вони не врахували мою пораду", - заявив Шалва Папуашвілі.

Контекст 

1 травня Парламент Грузії проголосував за закон "Про прозорість іноземного впливу" у другому читанні.

Ввечері цього дня тисячі людей зібралися біля парламенту Грузії, вимагаючи відкликати закон, який у народі прозвали "російським". Спецназ, як пишуть місцеві ЗМІ, задіяв водомети і сльозогінний газ щодо демонстрантів біля службових входів у будівлю. Повідомлялося також про факти використання гумових куль. 

Загалом у Грузії під час розгону мітингу біля парламенту в Тбілісі 1-2 травня було госпіталізовано 15 людей, серед постраждалих - співробітники правоохоронних органів.

Нагадаємо

Понад 30 депутатів Європарламенту закликали віцепрезидента Єврокомісії та главу дипломатії Євросоюзу Жозепа Борреля призупинити для Грузії статус кандидата на вступ в ЄС.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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