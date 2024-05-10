Глава парламента Грузии отказался встречаться с делегацией ЕС

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили отказался встречаться с делегацией ЕС, потому что "они не учли совета председателя парламента", передает УНН со ссылкой на Грузия Online.

Председатели комитетов по иностранным делам ряда стран выразили желание осуществить визит. Я сказал им, что сейчас неподходящее время для этого, возможно, радикальная оппозиция воспользуется для поощрения радикальных действий - заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.

По словам Папуашвили, они не учли совета председателя парламента.

"Председатели комитетов по внешним связям парламентов ряда стран, в основном стран Балтии, Германии, Польши и Чехии, выразили желание совершить визит, в том числе желание встретиться со мной. Я сказал им, что сейчас не лучшее время для визита.

Поскольку третье чтение законопроекта пройдет 13-14 мая, в понедельник и вторник, для предметного разговора пока не лучшее время, и лучше, чтобы это было уже после обсуждений. Мы готовы к любому обсуждению и ценим коллегиальное сотрудничество с парламентами. Поскольку они планировали и собираются приехать ввиду того, что протесты в прошлом имели насильственный характер и постепенно раскрываются планы более жестоких акций, их визит может быть использован радикальной оппозицией как стимул для радикальных действий. Поэтому я сказал им иметь это в виду, потому что мы видим, что радикальная оппозиция имеет насильственные планы, и они могут использовать их присутствие здесь, чтобы снова атаковать парламент. Я не смогу встретиться, потому что понедельник-вторник - обсуждение вопросов. Я готов встретиться в любое время, но для дела и предметного обсуждения было бы лучше, если бы они приехали после этих обсуждений. К сожалению, они не учли мой совет", - заявил Шалва Папуашвили.

Контекст

1 мая Парламент Грузии проголосовал за закон "О прозрачности иностранного влияния" во втором чтении.

Вечером этого дня тысячи людей собрались возле парламента Грузии, требуя отозвать закон, который в народе прозвали "российским". Спецназ, как пишут местные СМИ, задействовал водометы и слезоточивый газ в отношении демонстрантов у служебных входов в здание. Сообщалось также о фактах использования резиновых пуль.

Всего в Грузии во время разгона митинга возле парламента в Тбилиси 1-2 мая было госпитализировано 15 человек, среди пострадавших - сотрудники правоохранительных органов.

Напомним

Более 30 депутатов Европарламента призвали вице-президента Еврокомиссии и главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля приостановить для Грузии статус кандидата на вступление в ЕС.