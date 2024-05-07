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Понад 30 депутатів Європарламенту закликали забрати статус кандидата в Грузії

Понад 30 депутатів Європарламенту закликали забрати статус кандидата в Грузії

Київ • УНН

 • 17781 перегляди

Понад 30 депутатів Європарламенту закликали призупинити для Грузії статус кандидата в члени ЄС через спроби змусити замовкнути мирних протестувальників для ухвалення закону, подібного до російського закону про "іноземних агентів", що суперечить зобов'язанням ЄС.

Понад 30 депутатів Європарламенту закликали віцепрезидента Єврокомісії та главу дипломатії Євросоюзу Жозепа Борреля призупинити для Грузії статус кандидата на вступ в ЄС. Про це повідомляє SOVA, пише УНН.

Деталі

На думку депутатів Європарламенту, спроби змусити замовкнути мирних демонстрантів і застосувати силу у процесі прийняття російського аналога закону про "іноагентів" вийшли за межі дозволеного.

"Така поведінка ще більше посилила напруженість та поляризацію у грузинській політиці та суспільстві", – наголосили євродепутати.

Європарламентарі вказують, що ці дії суперечать 9 крокам Єврокомісії, викладеним у контексті набуття кандидатського статусу, і що ці події більше не можна ігнорувати.

Закликаємо вас зайняти тверду позицію та вжити відповідних заходів, які послужать чітким сигналом уряду Грузії. Поведінка уряду Грузії та керівної партії "Грузинська мрія" суперечить зобов'язанням країни-кандидата в ЄС. Відповідно, статус кандидата для Грузії має бути припинено без подальшого прогресу на шляху вступу,

- йдеться у заяві.

Також, депутати вважають, що слід переглянути фінансування Європейським союзом державного бюджету та урядових програм Грузії.

Парламентарі хочуть, аби проміжна оцінка прогресу Грузії у виконанні дев'яти кроків, викладених у рекомендації Єврокомісії від 8 листопада 2023 року, була проведена негайно.

Авторами заяви є Раса Юкнявічене, Андрюс Кубілюс, Міріам Лексман та ще 28 депутатів Європарламенту.

"Грузія перебуває на роздоріжжі", – фон дер Ляйєн про протести у Тбілісі02.05.24, 04:54 • 111671 перегляд

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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