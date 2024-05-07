Более 30 депутатов Европарламента призвали забрать статус кандидата у Грузии

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Более 30 депутатов Европарламента призвали приостановить для Грузии статус кандидата в члены ЕС из-за попыток заставить замолчать мирных протестующих для принятия закона, подобного российскому закону об "иностранных агентах", что противоречит обязательствам ЕС.
"еРобота": 15 тыс. предпринимателей получили гранты на старт и развитие бизнеса
15 тысяч предпринимателей получили гранты по программе eRobota в Украине, поддержав новый бизнес и создав тысячи новых рабочих мест, способствуя постепенному восстановлению экономики и улучшению деловой активности.
Bloomberg: ЕС собирается запретить российские средства партиям перед выборами в Европарламент и российскую версию SWIFT
Европейский Союз предлагает запретить политическим партиям, аналитическим центрам и другим группам принимать финансирование из россии, а также запретить использование системы финансовых сообщений российского центрального банка в рамках следующего пакета санкций против россии.
Вероятность наступления рф на Харьков: мэр рассказал о настроениях горожан
Харьковский городской голова Терехов заявляет, что в городе сохраняется спокойствие, предприятия работают, несмотря на ограничения электроэнергии, а город готовит коммунальное хозяйство к следующему отопительному сезону.
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Поступление в магистратуру: в МОН рассказали, каким в этом году будет экзамен
Единый вступительный экзамен для поступления в магистратуру в Украине будет состоять из двух частей на 30 и 27 вопросов соответственно. В МОН ожидают, что в этом году около 90 тысяч студентов подадут заявки на поступление в магистратуру.
Родных бывшей украинской военнопленной удалось вернуть из оккупации
Маму и бабушку бывшей украинской военнопленной удалось вернуть на подконтрольную Украине территорию после побега от российской оккупации и угроз.
Крипта для чайников. Часть 4: Что такое монеты и токены и в чем их различия
Крипта для чайников. Часть 4: Что такое монеты и токены и в чем их различия.
Захватчики атакуют КАБами Херсонщину, много разрушений в ряде населенных пунктов - Прокудин
17 населенных пунктов в Херсонской области были обстреляны российской армией, что привело к разрушению зданий и инфраструктуры, а мужчина и женщина получили ранения в результате обстрелов.
Правительство продлило на месяц отсрочку от призыва, которая предоставлена решением Минэкономики
Кабинет Министров Украины продлил отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации на один месяц для военнообязанных, которые получили отсрочку от Минэкономики.