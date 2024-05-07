Более 30 депутатов Европарламента призвали забрать статус кандидата у Грузии

Более 30 депутатов Европарламента призвали вице-президента Еврокомиссии и главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля приостановить для Грузии статус кандидата на вступление в ЕС. Об этом сообщает SOVA, пишет УНН.

Детали

По мнению депутатов Европарламента, попытки заставить замолчать мирных демонстрантов и применить силу в процессе принятия российского аналога закона об "иноагентах" вышли за пределы дозволенного.

"Такое поведение еще больше усилило напряженность и поляризацию в грузинской политике и обществе", - отметили евродепутаты.

Европарламентарии указывают, что эти действия противоречат 9 шагам Еврокомиссии, изложенным в контексте приобретения кандидатского статуса, и что эти события больше нельзя игнорировать.

Призываем вас занять твердую позицию и принять соответствующие меры, которые послужат четким сигналом правительству Грузии. Поведение правительства Грузии и правящей партии "Грузинская мечта" противоречит обязательствам страны-кандидата в ЕС. Соответственно, статус кандидата для Грузии должен быть прекращен без дальнейшего прогресса на пути вступления, - говорится в заявлении.



Также, депутаты считают, что следует пересмотреть финансирование Европейским союзом государственного бюджета и правительственных программ Грузии.

Парламентарии хотят, чтобы промежуточная оценка прогресса Грузии в выполнении девяти шагов, изложенных в рекомендации Еврокомиссии от 8 ноября 2023 года, была проведена немедленно.

Авторами заявления являются Раса Юкнявичене, Андрюс Кубилюс, Мириам Лексман и еще 28 депутатов Европарламента.

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