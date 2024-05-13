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У парламенті Грузії підтримали закон про "іноагентів" за хвилину

У парламенті Грузії підтримали закон про "іноагентів" за хвилину

Київ • УНН

 • 18851 перегляди

Біля грузинського парламенту спалахнули сутички, коли поліція силою відтіснила протестувальників, які виступали проти суперечливого закону про "іноземних агентів". В парламенті Грузії підтримали закон за хвилину. Фінальне голосування - завтра.

Юридичний комітет парламенту Грузії розглянув і підтримав закон про "іноагентів" у третьому читанні за 67 секунд. Фінальне голосування за документ - завтра, 14 травня. Про це повідомляє "Ехо Кавказу", передає УНН

Деталі 

Як зазначається, представники опозиції, яких деякий час не пускали до будівлі парламенту, не встигли зайти на засідання комітету.

Голова комітету Анрі Оханашвілі заявив, що третє читання документа передбачає лише редакційні поправки, яких у депутатів правлячої партії не виявилося.

Члени провладної партії "Грузинська мрія" прибули в будівлю законодавчого органу  після того, як спецназ відтіснив звідти протестувальників. Поліцейські побили кількох демонстрантів, є затримані. При появі депутатів учасники мітингу кричали "Раби! Раби!"

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Противники законопроєкту зібралися напередодні на проспекті Руставелі о 22:00 і, як було заплановано, провели там усю ніч.

Акція проходила мирно. Перш ніж приступити до відтіснення протестувальників із кількох ділянок, правоохоронці оголосили через гучномовець, що дають демонстрантам 5 хвилин на те, щоб залишити територію.

Ще одна група спецназу перебуває на площі Свободи. Активних дій проти протестувальників вони не вживають.

Уже завтра, 14 травня, провладна партія планує розглянути і затвердити в третьому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу" на засіданні сесії.

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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