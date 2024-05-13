У парламенті Грузії підтримали закон про "іноагентів" за хвилину
Київ • УНН
Біля грузинського парламенту спалахнули сутички, коли поліція силою відтіснила протестувальників, які виступали проти суперечливого закону про "іноземних агентів". В парламенті Грузії підтримали закон за хвилину. Фінальне голосування - завтра.
Юридичний комітет парламенту Грузії розглянув і підтримав закон про "іноагентів" у третьому читанні за 67 секунд. Фінальне голосування за документ - завтра, 14 травня. Про це повідомляє "Ехо Кавказу", передає УНН.
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Як зазначається, представники опозиції, яких деякий час не пускали до будівлі парламенту, не встигли зайти на засідання комітету.
Голова комітету Анрі Оханашвілі заявив, що третє читання документа передбачає лише редакційні поправки, яких у депутатів правлячої партії не виявилося.
Члени провладної партії "Грузинська мрія" прибули в будівлю законодавчого органу після того, як спецназ відтіснив звідти протестувальників. Поліцейські побили кількох демонстрантів, є затримані. При появі депутатів учасники мітингу кричали "Раби! Раби!"
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Противники законопроєкту зібралися напередодні на проспекті Руставелі о 22:00 і, як було заплановано, провели там усю ніч.
Акція проходила мирно. Перш ніж приступити до відтіснення протестувальників із кількох ділянок, правоохоронці оголосили через гучномовець, що дають демонстрантам 5 хвилин на те, щоб залишити територію.
Ще одна група спецназу перебуває на площі Свободи. Активних дій проти протестувальників вони не вживають.
Уже завтра, 14 травня, провладна партія планує розглянути і затвердити в третьому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу" на засіданні сесії.
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